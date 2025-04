Canadá apuesta todo en elecciones marcadas por caída de Trudeau y hostilidad de Trump

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS).- Canadá celebra este lunes unas elecciones marcadas por la caída del Primer Ministro Justin Trudeau, pero especialmente por la hostilidad del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha hablado en varias ocasiones de convertir a su vecino del norte en el estado número 51, y la tragedia en Vancouver, donde un hombre ha atropellado mortalmente a más de una decena de personas.

Estos hechos ensombrecieron el último día de campaña, que suele ser una jornada maratoniana en la que los candidatos intentan hacer llegar a sus mensajes a los indecisos. Todos, en mayor o menor medida, cancelaron algunos de los actos previstos para la recta final y expresaron su solidaridad con las víctimas.

Las autoridades han identificado a Kai Ji Adam Lo, de 30 años, como responsable del atropello múltiple que acabó con la vida de 11 personas y dejó más de 20 heridos el domingo durante la celebración de un festival filipino en Vancouver.

El abrupto regreso de Trump a la Casa Blanca con constantes ataques a Trudeau y la soberanía de Canadá, sumado a la imposición indiscriminada de aranceles, ha enrarecido las relaciones con los canadienses, que ya la semana pasada acudieron en masa a votar de manera anticipada, batiendo los registros de 2021.

Más de siete millones de personas han votado de manera anticipada, un 25 por ciento más que en las pasadas elecciones, con el voto por correo también mejores cifras. Un entusiasmo por las urnas por el cual el Primer Ministro Mark Carney intentará seguir al frente del Gobierno, después de asumir el cargo en marzo, dos meses después de que Trudeau saliera y dejara a los liberales contra las cuerdas.

El principal escollo lo representa el líder conservador, Pierre Poilievre, un viejo conocido de la clase política canadiense, en comparación con la corta carrera de Carney en estas lides. No obstante, ha ido menguando el capital político que un día le puso claramente al frente de las encuestas, cuando se rumiaba la salida de un Trudeau acuciado por las críticas tras casi una década como Primer Ministro.

La guerra arancelaria desatada por Trump ha cambiado por completo la dinámica con la que se topó Carney nada más asumir el control del Gobierno y convocar elecciones anticipadas apenas unos días después, llegando a estar el Partido Liberal en alguna ocasión hasta 20 puntos por debajo de los conservadores.

This campaign has been about Canada — standing up for the country we love, and celebrating it every chance we get.

Let’s go vote #CanadaStrong. pic.twitter.com/YqaKvWLBCw

— Mark Carney (@MarkJCarney) April 28, 2025