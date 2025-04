Por Marine de La Moissonnière

Ottawa, 28 de abril (RFI).- Este lunes 28 de abril, los canadienses votan en unas elecciones generales anticipadas, que previsiblemente ganarán los liberales liderados por el actual Primer Ministro, Mark Carney, tras una campaña marcada por el conflicto sin precedentes con Estados Unidos. Los reiterados ataques de Donald Trump a su vecino han provocado una gran incomprensión y enojo entre los canadienses, hasta el punto de que algunos están boicoteando a su vecino.

¿Las cataratas del Niágara para que su hija olvide Broadway? Rachel Doeran y su familia iban a pasar las vacaciones en Estados Unidos.

Por culpa de Donald Trump, el destino cambió: "El cambio se hizo en el último minuto. No podíamos hacer mucho, pero hicimos un pequeño viaje doméstico. Nos dio la oportunidad de hacer cosas que quizá no habríamos hecho. Tenemos que mostrar orgullo canadiense. No puedo cambiar muchas cosas, pero puedo elegir dónde gastar mi dinero”, explicó esta madre a RFI.