Las Damitas Histeria: un guía para reflexionar con humor sobre la vida misma

Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).– Barbara Malacara y Verónica Monti creadoras del podcast “Las Damitas Histeria”, estrenaron un libro homónimo, editado por B de Blok, que se configura como una guía que parte del humor para reflexionar sobre las relaciones, nuestro sentir emocional, pero particularmente para identificar a los “enejes” que pululan por doquier.

“Nosotros le decimos enejes para no utilizar la palabra pendejo, que en realidad fue una decisión meramente de evitar el baneo de las redes, pero pues ya se quedó se institucionalizó. Y ya hoy en día la enejitud ya no es solo eso, es una persona fea, una persona que te lastima, un villano dentro de la vida real. Hay personas que no saben que han sido víctimas de un eneje o que han sido un eneje. Entonces, es un camino a la reflexión para saber en qué momentos de la vida nosotros hemos sido víctimas, qué momentos de la vida hemos sido victimarios también, pues porque no estamos exentos de cometer actos atroces”, comentó Bárbara en entrevista.

Verónica apuntó a su vez que también buscan que los lectores aprendan a reconocer las banderas rojas que se colocan en cualquier entorno, incluso en la propia familia. “Creo que si de alguna u otra forma nosotros podemos decidir cómo llevar nuestro entorno con nuestros amigos, con nuestra pareja y poner límites, pues empezar desde la familia es lo más básico, ¿no? Porque es lo más difícil también”.

“O sea, poderle decir a tus papás: ‘No, a ver, espérame, me estás lastimando, me estás haciendo esto’. Creo que es de los actos más difíciles y más valientes y cuando lo logras hacer ya es muchísimo más fácil”, ahondó.

Barbara expuso a su vez que lo que podrán encontrar en este trabajo es invitar a los lectores a la cuestión de dejar de justificar a todo mundo. “Creo que también esta parte de la escuela, inclusive los trabajos, como que nunca logras poner un límite o poner un alto porque dices, "Pues es que es el maestro." ¿Cómo le voy a decir algo o no, es que si le digo a mi jefe, ¿qué tal que me corren?”.

“Entiendo que no todas las personas están en la posición de decir, ‘pues ya si me corre ni modo’. Pero creo que las personas que están en posiciones de poder también se valen mucho de eso para ser explotadores, malas personas, o sea, hacer comentarios que no van al caso, inclusive ser acosadores”.

Para Verónica precisamente por todo esto es que es necesario tener límites, y una manera para poder identificarlos es a través de esta guía que ofrecen ella y Bárbara como parte de una conversación muy a su estilo, en la que se transitan por momentos clave de la infancia, las relaciones afectivas y amistosas, la familia y los entornos laborales.

