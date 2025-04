Academia militarizada de la CdMx no tramitó permiso del campamento donde murió menor

El campamento donde murió un menor se llevó a cabo sin autorización por una academia militarizada de la CdMx, que omitió tramitar los permisos oficiales.

Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).- La Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc, organizó un campamento sin solicitar los permisos correspondientes ante la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), según informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Esta irregularidad quedó expuesta tras la muerte de Erick, un menor de 13 años, durante la actividad realizada en Morelos. Según declaraciones de su madre, la necropsia reveló que el niño sufrió lesiones severas, incluyendo la ruptura de sus vísceras, lo que apunta a un posible caso de tortura presuntamente perpetrado por personal de la institución.

De acuerdo con un comunicado de la SEP, la academia opera bajo el acuerdo de incorporación SECR-09220030, expedido en mayo de 2022. No obstante, para realizar el campamento, no se presentó ningún trámite ante la autoridad educativa, por lo que la AEFCM no otorgó autorización para llevarlo a cabo.

"La Academia no realizó ningún trámite ante la autoridad educativa para solicitar los permisos correspondientes para llevar a cabo el campamento; en consecuencia, la AEFCM no otorgó autorización alguna para su realización", señaló la dependencia federal.

#SEPInforma 🔴 | Respecto al lamentable deceso del estudiante en el estado de Morelos durante el campamento organizado por la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc. pic.twitter.com/V1mo6l5ShN — SEP México (@SEP_mx) April 28, 2025

Ante esta situación, la AEFCM anunció que el lunes 28 de abril de 2025 llevaría a cabo una visita al plantel para verificar su documentación y revisar las condiciones en que presta sus servicios.

Además, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) solicitó a la Fiscalía de Morelos información sobre los hechos, mientras que la dependencia de esa entidad tiene previsto reunirse con la familia del menor fallecido.

Las investigaciones buscan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió esta tragedia y determinar si existen más irregularidades en la operación de la institución educativa.

La Alcaldesa de la demarcación, Alessandra Rojo de la Vega, confirmó que el plantel fue suspendido debido a la falta de un programa interno de protección civil.

Además, expresó su solidaridad con la madre del menor y exigió respuestas contundentes de la SEP, así como de las fiscalías de la Ciudad de México y Morelos.

"Ahora exigimos respuestas inmediatas de la SEP, de la Fiscalía de Morelos y de la Fiscalía de la CdMx. Ya son ocho denuncias formales y se esperan más de 30", aseguró Rojo de la Vega.

El plantel ya fue suspendido por no contar con programa interno de protección civil.

Este es apenas el primer paso. Ahora exigimos respuestas inmediatas de la SEP, de la Fiscalía de Morelos y de la Fiscalía de la CDMX. Ya son 8 denuncias formales y se esperan más de 30. No… pic.twitter.com/l2YQMQScuF — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) April 29, 2025

La muerte del estudiante y las irregularidades detectadas han encendido las alarmas sobre las condiciones de operación de planteles incorporados y la necesidad de supervisión más estricta para evitar tragedias como esta en el futuro.

Fiscalía de Morelos promete esclarecer hecho

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que llevará a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer la muerte del menor Erick Leonardo, ocurrida durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc.

El Fiscal General, Edgar Maldonado, se reunirá este martes 29 de abril con los familiares de la víctima para brindarles detalles sobre los avances en la carpeta de investigación CT-UEH/2733/2025 y ofrecerles acompañamiento en este difícil momento.

Además, la Fiscalía señaló que colabora activamente con la FGJ-CdMx para intercambiar información sobre el caso y fortalecer las investigaciones.

Sheinbaum exige justicia y regulación

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró la mañana del lunes que se dará seguimiento puntual a la investigación sobre la muerte del menor durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc.

En su conferencia matutina, la mandataria federal resaltó la necesidad de esclarecer los hechos y adelantó que buscará implementar regulaciones para prevenir el maltrato en escuelas militarizadas.

"Primero, investigar qué fue lo que pasó y también regular una situación así, porque no puede haber violencia contra los niños y las niñas", expresó.

La titular del Ejecutivo también destacó que la SEP debe involucrarse en el caso para conocer a fondo lo sucedido y colaborar en las investigaciones.