Sheinbaum felicita a Mark Carney, Primer Ministro de Canadá, por triunfo de liberales

Madrid/Ciudad de México, 29 de abril (EuropaPress/SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó este martes a Mark Carney por la victoria del Partido Liberal en las elecciones de Canadá, lo que consolidó su continuidad como Primer Ministro.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó su respaldo al político canadiense y adelantó que el reconocimiento oficial será emitido también por redes sociales.

El Partido Liberal obtuvo 167 escaños en el Parlamento, cinco por debajo de la mayoría absoluta, mientras que los conservadores lograron 145, según estimaciones preliminares de medios canadienses.

El líder del Partido Conservador, Pierre Poilievre, perdió su escaño, lo que marcó el fin de su aspiración inmediata al poder, de acuerdo con la Canadian Broadcasting Corporation (CBC).

Carney celebró la victoria acompañado por simpatizantes en Ontario y afirmó que gobernará con una visión incluyente. “Trabajaremos con todos los partidos y territorios, así como con la sociedad civil”, aseguró.

En su discurso, el Primer Ministro señaló que la relación de Canadá con Estados Unidos ha cambiado. “La vieja relación basada en la integración creciente se ha acabado”, y mencionó que su país buscará fortalecer lazos con otras regiones del mundo ante el nuevo escenario comercial. “Hay muchas otras opciones al margen de Estados Unidos”, añadió.

El líder liberal aseguró que Canadá trazará su propio camino, con independencia económica y política. “Nosotros decidimos lo que pasa aquí”, sostuvo. En marzo pasado, Carney sostuvo una llamada con Donald Trump, en la que el Presidente estadounidense le habría sugerido que Canadá se convirtiera en el estado 51 de la Unión Americana.

Thank you, Canada.

Our strength lies in our resolve to work together. United, we will build Canada strong. pic.twitter.com/uN6h4LUAEP

— Mark Carney (@MarkJCarney) April 29, 2025