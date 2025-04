El Gobierno de España avisa a las eléctricas que pagarán por el apagón histórico

Pedro Sánchez responsabilizó directamente a los operadores privados del colapso eléctrico del lunes y les advirtió que deberán asumir las consecuencias.

Madrid/Ciudad de México, 29 de abril (EuropaPress/SinEmbargo).- El Presidente de España, Pedro Sánchez, garantizó que el Ejecutivo exigiría "todas las responsabilidades pertinentes" a los operadores privados de electricidad y reiteró que no descartaba ninguna hipótesis sobre el origen del apagón que el lunes dejó sin luz a la Península Ibérica, tampoco el ciberataque, a pesar de que Red Eléctrica ya había rechazado esa posibilidad.

Además, anunció la creación de una comisión de investigación del Consejo de Seguridad Nacional para esclarecer el origen del apagón, que estaría comandada por la Vicepresidenta Tercera y Ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

En una comparecencia desde Moncloa, el Jefe del Ejecutivo aseguró que el Gobierno llegaría "hasta el fondo" para conocer "con mayor detalle qué pasó" en los cinco segundos que precipitaron la caída del sistema energético, indicando que harían "las reformas necesarias" para que "esto no vuelva a suceder" y exigiendo "las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados".

"Vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. Para ello, el Gobierno de España, en su Consejo de Seguridad Nacional, ha creado una comisión de investigación liderada por el Ministerio de Transición Ecológica", explicó, afirmando que el Ejecutivo español aún no descartaba "ninguna hipótesis".

En este punto, Sánchez señaló que no ponía "en duda" el informe de Red Eléctrica en el que se negaba la posibilidad de que el apagón se produjera por un ciberataque, aunque, no obstante, el Gobierno haría "un análisis independiente" con "todos los resortes" del Estado para determinar el motivo de la interrupción energética. Pidió, además, "no ser imprudentes" y no descartar ninguna posibilidad hasta tenerlo "cien por ciento claro".

Quiero reconocer y agradecer la extraordinaria labor de nuestros servidores públicos de todas las Administraciones. Cumplieron con creces con su deber. Y para ello, contaron con la complicidad de una gran sociedad que volvió a demostrar madurez, responsabilidad y civismo. pic.twitter.com/J3Xf1aQvwz — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 29, 2025

"No lo pongo en cuestión. Simplemente digo que nosotros vamos a hacer nuestro análisis de la situación, no solamente en las redes de transporte, sino también en la generación", afirmó, con el objetivo de "cerciorarnos y descartar cualquier posibilidad de que haya contribuido un ciberataque a esta situación".

"Ojalá no sea así y ojalá sean otras hipótesis", añadió el Presidente, quien afirmó que conoció ese mismo martes "por los medios de comunicación" el informe de Red Eléctrica en el que se descartaba un ataque informático como causa del fallo del sistema.

Insistiendo en los operadores privados, recalcó que el Gobierno también quería saber qué había sucedido en las empresas generadoras "en cuanto a su ciberseguridad", aunque también podrían existir otras causas que hubieran provocado esta crisis. "En ellas estábamos también trabajando", aseguró.

Sin pruebas de ataque terrorista ni exceso de renovables

Por otro lado, Sánchez aseguró que no había "pruebas concluyentes" de que el incidente se produjese por un "ataque terrorista" o por un "experimento", y afirmó que ese era uno de los "bulos" que estaban circulando en las últimas horas. Por tanto, volvió a pedir a los ciudadanos que se informaran por canales oficiales y por medios de comunicación "de contrastada profesionalidad".

Sostuvo, además, que no hubo "un exceso de renovables" y que el sistema eléctrico nacional había operado con normalidad en numerosas ocasiones en días como el lunes 28 de abril. Según Sánchez, tampoco hubo un problema de cobertura o de demanda insatisfecha y, de hecho, subrayó que en el momento del apagón la demanda era "de 25.180 megavatios", es decir, "relativamente baja".

España pide informe a Bruselas

En este sentido, Sánchez señaló que el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y el Centro Criptológico Nacional estaban examinando los registros informáticos de Red Eléctrica y también de los operadores privados "para no descartar ninguna hipótesis".

En la misma línea, dijo que había solicitado un informe al Grupo Europeo de Coordinación de Electricidad, que depende de la Comisión Europea, y a los reguladores independientes en Bruselas, para obtener un "análisis fidedigno" y aclarar el origen del apagón.

Tiempo para un diagnóstico "certero"

Por último, aseguró que habría "cambios" y se mostró consciente de que lo ocurrido en la víspera no podía volver a pasar "jamás", pero defendió que se necesitaba "tiempo" para saber qué había sucedido con exactitud.

Ante las críticas por la tardanza en comparecer emitidas por la oposición, Sánchez defendió que salió a dar explicaciones cuando tuvo información y afirmó que entendía las "prisas" de los ciudadanos y los medios para conocer qué había pasado, pero pidió paciencia.

En este sentido, señaló que lo importante era tener un diagnóstico "certero" y que las prisas, aunque "legítimas", podían ser "una mala compañía" y no debían llevar "a la desinformación ni al error".

He mantenido una reunión de urgencia con los operadores privados del sector eléctrico. Les he agradecido su labor en la pronta recuperación del suministro, y les he pedido que colaboren con el Gobierno y los organismos independientes para identificar las causas del incidente.… pic.twitter.com/IMVzJYcsnQ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 29, 2025

Así, concretó que estaban investigando "esos cinco segundos" en los que se cayó el sistema, y que los datos que debían analizar "eran ingentes y, a menudo, estaban descentralizados", y, por tanto, se necesitaba "tiempo" para hacer un diagnóstico claro.

En todo caso, aseguró que la población conocería todos los avances de la investigación "en tiempo real" y que tanto los Grupos Parlamentarios como las Comunidades Autónomas contarían con "la información debida conforme fuera adquiriéndose".

Sánchez convocó a eléctricas para exigir responsables

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió en La Moncloa con la Presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y con representantes de Iberdrola, Endesa, EDP, Acciona Energía y Naturgy, tras el apagón que sufrió el lunes el sistema eléctrico peninsular.

A este encuentro asistieron también la Vicepresidenta Primera y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la Vicepresidenta Tercera y Ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo; y el Ministro de Transformación Digital, Óscar López, según informaron a Europa Press fuentes gubernamentales.

Priorizar seguridad sobre ganancias

En una entrevista para La Base TV, Antonio Turiel, investigador del CSIC, señaló que el reciente apagón en España pudo estar relacionado con la "codicia de las grandes empresas privadas de energía".

Según explicó, el incidente se debió a la incorporación de electricidad fotovoltaica en la red sin los sistemas adecuados de estabilización: "Se sabe que esto es algo que se tiene que hacer, pero no se ha hecho porque era más barato ponerlo sin estos sistemas".

España ha superado ya lo peor de la crisis y va camino firme de recuperar la plena normalidad. El sistema ha reaccionado con agilidad. Los actores públicos y privados han actuado con eficacia. Y la coordinación entre Administraciones ha sido buena y leal. pic.twitter.com/M0GiF0kiNO — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 29, 2025

Turiel explicó que el problema se agravó por la decisión de no mantener operativas las centrales de gas de ciclo combinado en estado de preparación. Estas centrales, necesarias para compensar las fluctuaciones de la red, fueron apagadas debido al bajo precio de la electricidad.

Como resultado, reiniciar estas instalaciones tomó horas, y además, evidenció una falta de planificación y responsabilidad por parte de las compañías eléctricas.

En la entrevista, Turiel sugirió que, para prevenir futuros apagones, el Gobierno debería imponer las regulaciones actuales a los sistemas antiguos y garantizar que la generación de electricidad priorice la seguridad nacional por encima de los intereses privados.

Asimismo, propuso que se considere convertir la producción de energía en un servicio público, libre de la influencia del mercado y de las empresas privadas.