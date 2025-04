Casa Blanca: Es un “acto hostil y político” que empresa detalle aranceles en precios

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS).- La Casa Blanca calificó de "acto hostil y político" la posibilidad de que Amazon desglose el impacto de los aranceles en los precios de los productos vendidos a través de su plataforma, tal como apuntaban este martes medios estadounidenses, aunque la multinacional fundada por Jeff Bezos negó que tenga la intención de hacer algo así.

Asimismo, la portavoz de la Casa Blanca añadió que tampoco se trataría de una sorpresa, puesto que Amazon "se ha asociado con un brazo propagandístico chino" y es otra de las razones por la que el Gobierno estadounidense busca relocalizar cadenas de suministro críticas en Estados Unidos para reforzar la propia cadena de suministro e impulsar la fabricación en el país.

.@PressSec reacts to Amazon's announcement on tariffs: "This is a hostile and political act by Amazon... It's not a surprise because, as Reuters recently wrote, Amazon has partnered with a Chinese propaganda arm... This is another reason Americans should buy American." pic.twitter.com/jtXZYfR8rH

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 29, 2025