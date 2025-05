El PT hizo que Morena, su hermano mayor, perdiera Coahuila. Ahora reclama "soberbia"

Ciudad de México, 9 de mayo (SinEmbargo).– La relación entre el Partido del Trabajo (PT) y Morena, aliados desde que este último se fundó, se ha tensado en los últimos meses. Hoy el partido de Alberto Anaya reclama la decisión de no competir juntos en las elecciones municipales de Veracruz, aunque existe el antecedente de cuando este partido postuló a Ricardo Mejía en Coahuila y abandonó al morenista Armando Guadiana, en un episodio de quejas mutuas.

Lo cierto es que en fechas más recientes los diputados federales han intercambiado señalamientos desde el Pleno y, más recientemente, militantes del PT reclamaron al Senador Gerardo Fernández Noroña, a quien respaldaron en sus aspiraciones presidenciales, por afiliarse a Morena.

Reginaldo Sandoval, coordinador de las y los diputados del PT, describió la relación con Morena como “congelada” por la “soberbia” del partido guinda. Aunque asegura que han dialogado con Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara baja. También mantuvo su respaldo a las propuestas de la Presidenta Claudia Sheinbaum, cuestiona el trato que han recibido como aliados.

Eso fue hace unos días. Este miércoles, deslindó al PT de los lineamientos que Morena aprobó de manera unánime, en los que se instruye a concientizar a los partidos políticos aliados por la Cuarta Transformación a que adopten las mismas medidas. “Somos partidos independientes, autónomos, nosotros tenemos nuestros principios, nuestro programa de acción y nuestros estatutos, y recuerden, nosotros somos el único partido que existe en México de izquierda que nació para combatir el modelo neoliberal y sigue vivo.

Y ahondó: “No hay ninguna amenaza de disolver la coalición con Morena, nosotros somos unitarios. Vamos solos en Veracruz y ahí no sólo es por el PT, está claro; pero siempre hemos sido francos y hemos dicho las cosas como son”.

Este jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó entrar al debate y se limitó a afirmar que hay "mucha unidad dentro de Morena, con el PT, con el Partido Verde. Se puede ver, cada vez que se presenta una iniciativa, participan de manera unificada en las votaciones; habrá quien no tenga una opinión distinta, pero la gran mayoría está de acuerdo".

Fue desde febrero que se vislumbraron las diferencias. En Veracruz, la alianza electoral entre Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista no se concretó porque el PT reclamó que sólo encabezaría la coalición en 22 municipios. En contraste, en 33 municipios estaría al frente el Verde Ecologista, el aliado de Morena cuestionado por recibir en sus filas a expriistas y otros políticos sobre los que pesan señalamientos de corrupción.

“En Veracruz vamos solos. No por culpa del PT, sino por decisión de Morena, que nos ninguneó, no nos necesita y [nos dijo] ‘ahí se ven’, equivocadamente”, expuso el diputado Sandoval en entrevista. Mientras que en Durango Morena, el Partido Verde y el PT sí competirán juntos por 37 de los 39 ayuntamientos de la entidad.

La principal ruptura se registró en la elección por la gubernatura de Coahuila en 2023: El PT decidió competir en solitario, aunque a sólo cinco días de la elección el partido abandonó a Ricardo Mejía, su candidato, y llamó a votar por el de Morena, Armando Guadiana. Esas votaciones concluyeron con el triunfo del candidato del PRI.

Aunque el coordinador de los diputados del PT defiende que la mejor decisión fue respaldar a Mejía en 2023, reconoce que no competir en alianza pone en riesgo sus triunfos electorales, como ocurrió en 2021, cuando Morena no logró la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

“Morena se cayó [en 2021], entonces la reflexión que estamos haciendo ahorita es que necesitamos sentarnos, dialogar y pensar cómo profundizar la construcción de la Cuarta Transformación –como el Gobierno federal describe a su administración–. Que no corramos el riesgo de que se nos quedemos el camino porque empecemos a fallar, porque empecemos a sentirnos mucho, a sentirnos autosuficientes y creer que ya podemos todo”, mencionó Sandoval Flores.

Militantes del Partido del Trabajo cuestionaron recientemente la decisión de Fernández Noroña de afiliarse a Morena pese a que desde 2009 ha sido legislador federal respaldado siempre por ellos. El 26 de abril, durante el Congreso Nacional del partido fue abucheado entre gritos de “¡Traidor!” y “¡Que se afilie!”.

Con respecto a este episodio, Sandoval dijo ayer: “Está cerrado el capítulo, ningún problema”.

Noroña, presidente de la Cámara de Senadores, describió este acto como “una emboscada” y aseguró que, si bien está agradecido con el PT por respaldar sus aspiraciones presidenciales en 2024,​ no les debe nada ya que él también aportó al partido.

“Yo fui una propuesta del PT, pero como deber, no le debo nada a nadie. Me parece que estamos pagados. Lo que yo hice en los años que estuve como externo al PT fue beneficioso para el PT y para mí también, así que estamos a mano, ni me deben ni les debo, creo yo”, expuso en conferencia este lunes.