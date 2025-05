EU y Ucrania firman acuerdo de minerales a cambio de un fondo de reconstrucción.

Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).- El Secretario del Tesoro, Scott Bassed, dio a conocer este miércoles que Estados Unidos firmó un acuerdo para la creación de un fondo especial para la reconstrucción de Ucrania, país azotado por la guerra con Rusia desde 2022. A cambio, la parte ucraniana dará acceso a EU a minerales raros.

Asimismo, indicó que la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos trabajará en estrecha colaboración con el Gobierno de Ucrania para establecer dicho fondo, y esperamos poner rápidamente en funcionamiento esta histórica asociación económica para el pueblo ucraniano y el estadounidense.

El acuerdo entre ambos gobiernos permitirá a la parte norteamericana aprovecharse de los recursos minerales ucranianos, según anunció el Primer Ministro, Denis Shmigal.

Thanks to @POTUS @realDonaldTrump’s tireless efforts to secure a lasting peace, I am glad to announce the signing of today’s historic economic partnership agreement between the United States and Ukraine establishing the United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund to help… pic.twitter.com/N1jPa35DYh

— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) April 30, 2025