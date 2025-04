El GP de México se correrá otros 3 años en la capital del país; negocian más fechas

Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).- México se mantendrá como una de las principales sedes de la Fórmula Uno (F1), luego de extender su permanencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez hasta 2028 para el Gran Premio de la Ciudad de México (CdMx), informó la Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina.

De acuerdo con el anuncio que hizo, tras reunirse con el presidente y SEO de la máxima categoría del automovilismo, Stefano Domenicali, el evento deportivo se quedará por lo menos tres años más en la capital del país.

Pese a que existe una fecha límite, el Gobierno de la Ciudad de México y la F1 mostraron interés para darle continuidad al evento de máxima categoría que, desde su regreso en 2015, ha recibido alrededor de 3.2 millones de asistentes, además de aquellos “detrás del volante”. Esto tras dejar una derrama económica de 17 mil 180 millones de pesos (mdp) y nueve mil 435 empleos en 2024.

Según los organizadores, el sistema será el mismo desde el 2018. El financiamiento estará a cargo de la inversión privada, mientras que el Gobierno de la Ciudad de México apoyará con gestiones en torno al evento.

BREAKING: The Mexico City Grand Prix has been extended to 2028! 🇲🇽#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/Lo5FdT8wsN

— Formula 1 (@F1) April 30, 2025