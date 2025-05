Trump se enfoca otra vez en ciudades que no cooperen con sus políticas antimigración

La orden ejecutiva del Presidente Donald Trump instruye a los Departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional a elaborar una lista pública de las “ciudades santuario” que no cooperen con agentes migrantes, y aplicarles recortes de presupuesto federales.

Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).– El Presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que amenaza con recortes de recursos federales a las denominadas “ciudades santuario”, si no cooperan con las autoridades federales de migración.

La medida establece que si estas zonas no colaboran con información o detenciones con los agentes migrantes de ICE podrían enfrentar recortes en fondos destinados a programas como seguridad pública y otras áreas vitales.

La orden ejecutiva instruye a los Departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional a elaborar una lista pública de las localidades conocidas como “ciudades santuario” que “obstruyen el ejercicio de la Ley federal de inmigración” y aplicarles los recortes de presupuesto federales.

“¡No más ciudades santuario! Protegen a los criminales, no a las víctimas. Están deshonrando a nuestro país y son objeto de burla en todo el mundo. ¡Estamos trabajando en la redacción de documentos para retener todos los fondos federales a cualquier ciudad o estado que permita la existencia de estas trampas mortales!”, dijo Trump en su orden ejecutiva firmada esta semana.

Ximena Bustamante, activista del Fondo de Mujeres Indocumentadas, explicó que las denominadas “ciudades santuario” son zonas como Nueva York, Chicago, San Francisco o Filadelfia donde las autoridades policiales limitan su cooperación con agentes antiinmigración en cuestión de dar información, hacer detenciones o permitirles acceso a datos, pero cada una de estas jurisdicciones tiene sus propios niveles de protección a migrantes y la aplicación depende de la voluntad política del alcalde en turno.

“Se refiere a jurisdicciones ya sea municipalidades o estados que tienen algún tipo de política respecto a la colaboración de las agencias públicas, en particular de la policía con agencias migratorias. Sin embargo, es un espectro de políticas y de leyes, es decir, hay una multiplicidad de niveles de no cooperación. Hay cientos de ciudades santuario, pero el grado con el que cooperan o protegen a los migrantes varía. Un grado es hasta qué punto la policía local pone sus recursos humanos y financieros al servicio de las agencias migratorias, otro es hasta qué punto las fuerzas locales detienen personas a nombre de las agencias migratorias y otros criterios tienen que ver con hasta qué punto las agencias –policía, educación, salud– de una ciudad comparten información y si las agencias migratorias pueden acceder a propiedad pública”, explicó la activista Ximena.

“En la ciudad de Nueva York –ejemplificó– a pesar de que tenemos una tradición de ser ciudad santuario y tenemos una serie de leyes que prohíben la colaboración de la policía y otras agencias con ICE, estas leyes dependen de la voluntad política y el Alcalde en turno (Eric Adams) ha estado completamente dispuesto a colaborar con Trump”.

Impugnar orden de Trump

Durante los primeros 100 días de Gobierno, el sello del segundo mandato de Trump ha sido firmar frente a la prensa este tipo de órdenes ejecutivas en forma de documentos encuadernados.

Pero los tribunales tienen el poder de anular cualquier acción gubernamental (leyes, reglamentos y órdenes ejecutivas) que consideren que viola la Constitución de Estados Unidos, razón por la cual el Vicepresidente JD Vance y el propio Trump han criticado al Poder Judicial.

En el decreto presidencial, firmado el lunes en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el Presidente Trump acusa a las jurisdicciones que no colaboran con las autoridades migratorias federales de estar incurriendo en una “insurrección ilegal”.

La activista Ximena Bustamante aseguró que desde el primer mandato (2017-2021) Trump intentó también atacar a las zonas santuario. Aunque el poder judicial pidió regresar los fondos federales para programas vitales, los procesos judiciales demandan muchos meses y las consecuencias se vieron entonces y ahora: la prohibición de servicios sociales a la comunidad migrante por autocensura y miedo.

En esta segunda gestión, además, la activista promigrantes estima que no será tan fácil revertirlo por el mayor poder político con el que cuenta. Por el momento, por una petición en febrero, un juez federal de San Francisco bloqueó la orden de recortar los fondos federales a las ciudades santuario, por considerar que viola los principios de separación de poderes de la Constitución y la Cláusula de Gasto, además de las Enmiendas Quinta y Décima.

“Esto es algo que Trump ya había intentado en su primer mandato, ya había atacado a estas llamadas ciudades santuario, ya había intentado limitar los fondos, solo que ahora está diciendo que va haber una lista pública, lo cual es una amenaza de miedo porque estas políticas son públicas. Se intentó en el primer mandato, hubo un montón de recursos legales para detenerlo, se detuvo, pero siempre tiene consecuencias. En este momento ya hubo un Juez en California que bloqueó la orden, sin embargo, hay muchos mecanismos que tiene el Gobierno federal para tratar de bloquear los fondos. La cuestión también es que los asuntos que se pelean en la Corte llevan tiempo. Aunque un juez diga que tiene que liberar los fondos, el Ejecutivo puede negarse como lo ha hecho con muchas otras medidas”, aseveró.

El concejal de la ciudad de Los Ángeles, California, Hugo Soto-Martínez, comentó: “Trump ya lo intentó y fracasó porque es inconstitucional. Esta es solo otra táctica de miedo para que sigamos su agenda autoritaria. Pero no va a funcionar”.

En noviembre de 2024, el Concejo de Los Ángeles aprobó una ley local que prohíbe que la Los Ángeles utilice recursos municipales como su personal y propiedades para apoyar tareas de enforzamiento de las leyes migratorias. Esto significa que el Departamento de Policía de Los Ángeles no puede cooperar con las autoridades de migración en el arresto y deportación de inmigrantes. Pero esto no impide que los agentes federales no puedan hacer sus propios operativos en California o cualquier estado santuario.

Junto con la orden ejecutiva en contra de las “ciudades santuario”, el Presidente de EU Donald Trump también firmó otra orden ejecutiva para recrudecer su política antiinmigrante. Va enfocada en dar apoyo legal a los agentes anti inmigrantes acusados de abusos o mala conducta, relajar las restricciones que existan a sus acciones, al igual que dotarlos de equipos y armamento militar, y por el otro lado amenaza a los policías que no cooperen con las agencias migratorias.

“Hay un esfuerzo declarado de la administración Trump de que el poco acceso que tienen los migrantes a servicios sociales, no solo se recorten sino convertirlo en una moneda de cambio con las jurisdicciones que se consideran santuario”, aseguró Bustamante. “Vamos a ver si realmente Trump se atreve a perseguir específicamente servidores públicos en algunas ciudades santuario para convertirlos en un ejemplo”.

Bustamante compartió que durante estos primeros 100 días de gobierno de Trump se han visto campañas informativas para que la comunidad conozca sus derechos ante un agente migrante de ICE; se han fortalecido redes de cuidado entre las comunidades y familias; y se han registrado paros laborales espontáneos por el miedo a asistir a los lugares del trabajo y ser deportados; y este 1 de mayo se esperan movilizaciones organizadas entre colectivos migrantes y sindicatos.

