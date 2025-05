ENTREVISTA ¬ Lo que hicimos el sexenio pasado fue evitar lo que pasó en España: Nahle

Rocío Nahle señaló que lo que hicieron con la Reforma Energética del Presidente Peña Nieto fue traer un modelo de privados a México. “Cuando llega el Presidente López Obrador lo primero que me dice es ‘hazme un reporte de cómo está el sistema eléctrico y los combustibles’. Ahí nos dimos cuenta del desbalance que ya había; nosotros recibimos un Gobierno con un desbalance energético”.

Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).– El rescate del sistema eléctrico mexicano realizado durante el Gobierno de Andrés Manuel López fue para evitar lo que pasó en España, en donde una red controlada por empresas privadas colapsó el lunes y ocasionó un apagón masivo en toda la Península Ibérica, una muestra de lo importante que es cuidar el balance y la soberanía energética, explicó la Gobernadora Rocío Nahle, quien en el sexenio pasado encabezó la Secretaría de Energía.

“Cuando el Presidente López Obrador hace una reforma a la Ley Secundaria de electricidad, ellos (los privados) se ampararon. Nosotros lo que les explicábamos es que teníamos que cuidar la red eléctrica, que prácticamente es sagrada, esa no se puede mover, esa la tiene que manejar el Estado, con un balance, pero ellos (los privados) ya estaban muy adentro en el sistema con la reforma del Presidente Peña Nieto y cuando nosotros llegamos y dijimos ‘esto cambia’”, comentó Nahle a “Los Periodistas”, programa que se transmite por SinEmbargo Al Aire.

En México, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto se permitió una “invasión de privados” al servicio eléctrico, expuso Nahle. El argumento era que se iban a brindar mejores servicios, cuando modelos como el de España han demostrado los riesgos de dejar en manos de privados la soberanía eléctrica. En España, desde la década de los 80, el servicio eléctrico se encuentra en manos de privados que, lejos de mejorar el servicio, se han beneficiado de esta industria.

Rocío Nahle señaló que lo que hicieron con la Reforma Energética del Presidente Peña Nieto fue traer ese modelo a México. “Traen ese modelo a México y del 2013 al 2018 hubo una invasión de un mercado de privados. Cuando llega el Presidente López Obrador lo primero que me dice es ‘hazme un reporte de cómo está el sistema eléctrico y los combustibles’. Ahí nos dimos cuenta del desbalance que ya había; nosotros recibimos un Gobierno con un desbalance energético en combustibles, en electricidad y en gas, en los tres, el Presidente López Obrador dijo que teníamos que trabajar en el balance”.

“En electricidad el tema era problemático porque era qué tipo de despacho, cómo le entrábamos a un mercado con una regulación, cómo aumentábamos la generación de electricidad de la Comisión de la Federal de Electricidad, a todo esto nos llovieron denuncias, demandas, amparos, contra el Gobierno, contra la CFE, contra la Secretaría de Energía y contra mí, o sea eran hasta direccionadas porque estaban cuidando un avance que habían tenido, nosotros dijimos no importa, esto es seguridad nacional y vamos a combatir los amparos”, comentó.

Nahle señaló por lo mismo que la Reforma Eléctrica que se impulsó desde el sexenio pasado, frenada por la Corte en su momento, era para cuidar el balance y despacho eléctrico. “Esto llega a la Suprema Corte y la Suprema Corte determina a favor de los privados”, indicó, pero mientras pasaba esto, el Gobierno iba trabajando en el balance con ciclos combinados.

La Gobernadora aclaró que en México existe el Centro Nacional de Control de Energía, que es el que reparte la electricidad, y el cual fue recuperado por el Presidente López Obrador. “Lo primero que hicimos, fue retomar el Cenace, que es el que distribuye la electricidad y ponernos de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, que es la empresa del Estado, la más grande y es la que nos sostiene la electricidad en México a pesar de que había muchas empresas chiquitas que estaban generando electricidad con energías renovables, dijimos el Cenace no puede ser autónomo, no lo puede estar manejando alguien, debe de ser un control del Estado. En España no, en España hay cinco empresas muy grandes que manejan la Red”.

En efecto. Se trata de Endesa, Iberdrola, EDP (E-Redes Distribución,) Unión Fenosa (Naturgy) y Viesgo Distribución (EON), las cuales son las principales distribuidoras de electricidad en España que controlan el 90 por ciento del mercado eléctrico doméstico.

España, de hecho, es uno de los mayores productores de energía renovable de Europa. Actualmente ocupa el segundo lugar, después de Alemania, en capacidad renovable. Precisamente esta dependencia a energías renovables —que son intermitentes y variables— es vista por expertos como uno de los motivos que causaron el apagón del lunes pasado debido a la volatilidad del suministro de fuentes solares o eólicas que han aumentado la vulnerabilidad de sus sistemas eléctricos.

El Instituto de Investigación Energética, una organización sin fines de lucro que realiza investigaciones y análisis sobre las funciones, operaciones y regulación gubernamental de los mercados energéticos globales, concluyó en un análisis publicado el martes que “es probable que este apagón sea el primero causado por energías renovables intermitentes, pero probablemente haya más por venir”.

“En España varias empresas tienen el control de la red y en este desbalance que les ocurrió se les cayó el sistema eléctrico”, ahondó Rocio Nahle.

La Gobernadora expuso en ese sentido la importancia del balance eléctrico. Recordó que en 2021, varias líneas se congelaron, que traían gas de EU a México para producir electricidad. “Nosotros 48 horas antes nos dimos cuenta que íbamos a tener problemas de gas, en ese momento el Presidente López Obrador nos dio la indicación de que prendiéramos todas las plantas que teníamos de combustóleo, las hidroeléctricas para sustituir lo que nos iba a faltar de gas, aún así tuvimos cortes programados en ciertas zonas”.

“En España, no. En España fueron 15 mil megas que se salieron al mismo tiempo. Efectivamente, una gran mayoría de energías renovables y no tenían el soporte, el soporte en menos de 3 segundos se debe integrar a la red, en menos de 3 segundos, aquí no tenían el soporte, duraron horas porque esto se cayó, esto es un desbalance energética que va de la mano con una política energética suelta, descuidada, donde se dio solamente un tema comercial de ganar y no se vio la seguridad del sistema”, señaló.

Para la Gobernadora debe servir este ejemplo de España para cuidar el balance energético. “A esto le pegamos o nos sumamos con la soberanía energética que hoy la Presidenta Claudia Sheinbaum menciona un día sí y el otro también, se trabaja con balance, con seguridad energética en las diferentes tecnologías, pero se debe de tener el soporte”.

“Nosotros mantuvimos siempre el balance, incluso sobre lo que digan los jueces porque esto es seguridad nacional, hoy en España el gran desbalance en términos técnicos se llama, hubo una frecuencia negativa, hubo una pérdida de energía, el consumo fue más alto que la generación y al momento que se cayó la producción, sirva esto de lección para todo el mundo, cuidar la soberanía energética y cuidar el balance y ver cada quien por la estabilidad energética del país”, comentó.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/