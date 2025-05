EU sanciona a "El Primito" y otros 2 presuntos narcos ligados al CJNG en Tamaulipas

Ciudad de México 1 de mayo (SinEmbargo).- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) anunció hoy sanciones contra tres ciudadanos mexicanos, incluido César Morfín Morfín, conocido como “El Primito”, por su presunta participación en actividades de narcotráfico y robo de combustible (huachicol) vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tamaulipas.

El castigo fue dado a conocer a través de un comunicado, en el cual, el Departamento del Tesoro estadounidense informó que las otras personas involucradas son Álvaro Noé Morfín Morfín y Remigio Morfín Morfín, quienes también estarían relacionados con operaciones ilícitas del CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas de México.

Las medidas también incluyen a dos empresas mexicanas, SLA Servicios Logísticos Ambientales y Grupo Jala Logística, por su presunto papel en el apoyo a los delitos que se le imputan a los tres presuntos narcotraficantes, mediante el transporte del combustible robado.

Today, the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned three Mexican nationals and two Mexico-based entities involved in a drug trafficking and fuel theft network linked to the Cartel Jalisco Nueva Generacion. https://t.co/SPulcmhSeL

La acción, coordinada con la Administración para el Control de Drogas (DEA), apunta a desmantelar redes responsables del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, una droga que ha contribuido a la crisis de salud pública por sobredosis en el país, así como a operaciones de robo de combustible que afectan la economía mexicana.

Según el Departamento del Tesoro, “El Primito” es un líder regional del CJNG en Tamaulipas y cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder de dicha organización criminal.

Fuel theft and crude oil smuggling are cash cows for Cartel Jalisco Nueva Generacion’s narco-terrorist enterprise, providing a lucrative revenue stream for the group and enabling it to wreak havoc in Mexico and the United States. Treasury, as part of the Administration’s… pic.twitter.com/IJ8WgBENV8

— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) May 1, 2025