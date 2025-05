Brasil despide a la mujer más longeva del mundo: una monja que vivió más de un siglo

SAO PAULO, 1 may. (Xinhua).- Una monja brasileña que era considerada la persona más longeva del mundo murió el miércoles a los 116 años en Porto Alegre, capital del estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, informaron a la prensa local sus familiares.

Se trata de la monja Inah Canabarro Lucas, quien había nacido en la ciudad de Sao Francisco de Assis, en el estado de Rio Grande do Sul, el 8 de junio de 1908.

We're saddened to learn that Inah Canabarro Lucas, the world's oldest person, has sadly passed away at the age of 116. https://t.co/aRcBlafYsJ pic.twitter.com/zNmjT3C2ZP

Este año la monja brasileña había sido calificada por el sitio LongeViQuest, que lleva la cuenta de los llamados centenarios, como la persona más anciana del mundo, tras el fallecimiento, el 29 de diciembre de 2024, de la japonesa Tomiko Itooka, también con 116 años de edad.

Canabarro Lucas tuvo seis hermanos y comenzó su camino religioso a los 16 años en el internado Santa Tereza de Jesús, en Santana do Livramento, ciudad ubicada en la frontera con Uruguay.

Posteriormente, se trasladó a Montevideo, Uruguay, donde el 27 de diciembre de 1928 hizo sus votos y se convirtió en monja, tras lo cual en 1930 regresó a Brasil para enseñar portugués y matemáticas en una escuela de Tijuca, Río de Janeiro.

