FOTOGALERÍA ¬ Miles de trabajadores, estudiantes y migrantes protestan contra Trump.

Miles de personas protestaron contra las políticas de Donald Trump y Elon Musk en todo Estados Unidos el 1 de mayo.

Los Ángeles, 1 de mayo (LaOpinión).- Miles de personas marcharon este 1 de Mayo en Estados Unidos como parte de las protestas nacionales contra la Administración de Donald Trump, sus políticas y los multimillonarios como Elon Musk que la apoyan, en lo que los organizadores llaman “una guerra contra los trabajadores”.

Se programaron más de mil manifestaciones y concentraciones en todos los estados y en el extranjero, la mayoría de las cuales se celebraron el 1 de mayo, conocido históricamente como el Primero de Mayo o Día Internacional de los Trabajadores.

El movimiento 50501, liderado por voluntarios y que impulsó otras protestas a nivel nacional este año, ayudó a organizar las manifestaciones junto con sindicatos, grupos estudiantiles y otras organizaciones de base.

NOW: Thousands marched through New York City among groups with communist flags, anti Trump signs, Luigi Mangione fans and Unions on annual Mayday pic.twitter.com/5L8YQ2fuO1

— Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) May 2, 2025