VIDEOS ¬ Los chilenos amanecen con temblor de 7.4; Boric ordena evacuar Magallanes

MADRID, 2 May. (EuropaPress).- El Presidente de Chile, Gabriel Boric, ha ordenado este viernes la evacuación de la región costera de Magallanes, situada en el sur del país, por riesgo de tsunami tras un temblor de magnitud 7.4 en la escala Richter y ha puesto a disposición "todos los recursos del Estado".

El terremoto ha tenido lugar a las 9:03 (hora local), con epicentro a 218 kilómetros de Puerto Williams. El seísmo ha llevado al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la ARMADA (SHOA), a declarar primero el estado de alerta, para luego rebajarlo a estado de precaución, en la región de Magallanes y en el territorio antártico.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) ha declarado la alerta roja en ambas zonas y ha recomendado a la población que abandone las áreas "vulnerables". Este organismo, que ha activado el servicio de mensajes por emergencia, ha instado a la población a "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y los equipos de respuesta".

Por su parte, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos ha advertido de que pueden llegar olas de hasta tres metros a la costa continental chilena, mientras que en la parte antártica el riesgo sería menor, con subidas máximas de un metro.

Videos indicate unusual receding water levels on a beach in Chile's Magallanes region, coinciding with the tsunami alert issued after the 7.8 magnitude earthquake near Tierra del Fuego. This visual evidence underscores the seriousness of the tsunami threat. #MagallanesTsunami… pic.twitter.com/MDQhCJqq2z

