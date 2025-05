Carney anuncia visita a la Casa Blanca; anticipa conversación "difícil" con Trump.

MADRID, 2 May (EuropaPress).- El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, vencedor de las elecciones legislativas del pasado fin de semana, se reunirá el próximo martes en la Casa Blanca con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien aspira a mantener un diálogo "constructivo" al margen de las aspiraciones soberanistas del magnate sobre el vecino del norte.

Carney ha admitido este viernes en rueda de prensa que la "antigua relación" con Estados Unidos, marcada por el interés común por la "integración", ha concluido, pero no da por rotos los lazos y aspira a abordar con Trump temas espinosos como la amenaza constante de nuevos aranceles.

Por lo pronto, la nueva era política en Canadá arrancará con un claro símbolo de soberanía nacional, ya que el rey Carlos III, Jefe de Estado, acudirá a la sesión de apertura del nuevo Parlamento. Será la primera visita de Carlos III como rey y marcará un hito inédito desde 1977, la última ocasión en la que un monarca pronunció el discurso inaugural.

Later this month, Canada will have the privilege of welcoming Their Majesties The King and Queen to Canada — where His Majesty King Charles III will deliver Canada’s speech from the throne.

This historic honour matches the weight of our times. pic.twitter.com/63IPN1OrXP

— Mark Carney (@MarkJCarney) May 2, 2025