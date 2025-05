Trump quiere soldados yanquis en suelo mexicano y presionó a Sheinbaum, afirma diario.

La llamada entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump habría sido tensa, luego de que el republicano presionará a Sheinbaum para permitir una mayor participación de tropas estadounidenses en México, afirma WSJ.

Ciudad de México, 2 de mayo (SinEmbargo).– El Presidente Donald Trump presiona a Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, para que permita una mayor participación militar de su país contra los cárteles de la droga, dijeron a The Wall Street Journal “personas familiarizadas con las discusiones”.

De acuerdo con un reporte firmado por José de Córdoba, reportero de WSJ en México, y Santiago Pérez, editor adjunto del diario para América Latina, esta exigencia convierte la seguridad en un punto de fricción entre ambas naciones que, de por sí, tienen actualmente intensas negociaciones en los temas de comercio y migración.

La nota del diario neoyorquino, titulada “Trump y Sheinbaum de México se enfrentan por los cárteles de la droga”, destaca que la tensión aumentó hacia el final de una conversación telefónica de 45 minutos el pasado 16 de abril, “cuando Trump presionó para que las fuerzas armadas estadounidenses asumieran un papel protagónico en la lucha contra las bandas de narcotraficantes mexicanas que producen y trafican fentanilo a Estados Unidos, según las fuentes. Sheinbaum le dijo a Trump que su administración cooperaría en asuntos como el intercambio de inteligencia, pero no aceptaría una presencia militar directa, añadieron las fuentes”.

Trump ha dicho públicamente que Estados Unidos tomaría medidas unilaterales si México no desmantela los cárteles. "México les tiene muchísimo miedo a los cárteles", declaró Trump a la cadena en español Fox News poco después de la conversación del 16 de abril. "Queremos ayudarla. Queremos ayudar a México, porque no se puede gobernar un país así. Simplemente no se puede", citaron los periodistas en su reportaje para WSJ.

Trump y Sheinbaum declararon que dicha llamada fue productiva, mientras que la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que la sólida cooperación bilateral está dando resultados y creando una frontera históricamente segura.

“Pero México aún debe hacer más para proteger a los estadounidenses de las peligrosas organizaciones terroristas extranjeras y de las drogas y la violencia que inundan las comunidades de ambos lados de la frontera”, insistió la funcionaria federal.

De acuerdo con Córdoba y Pérez, los funcionarios mexicanos dijeron que México no consentirá una presencia militar estadounidense debido a la complicada historia de ambos países, que incluye dos invasiones desde 1846.

“Sheinbaum ha gestionado con destreza los desacuerdos con Trump y su administración en materia de seguridad, inmigración y comercio, según funcionarios mexicanos y estadounidenses. Ha evitado la confrontación y ha enfatizado la cooperación bilateral. Ha cumplido con muchas de las exigencias de Trump, como frenar la migración ilegal y abastecer de agua a los agricultores texanos, que escasean. Habla con Trump sin intérpretes, ya que habla inglés con fluidez y vivió en California durante años”, expone el reporte.

Ambos hablaron brevemente sobre comercio el pasado jueves y Sheinbaum dijo acordaron seguir las conversaciones sobre cómo reducir el déficit comercial de Estados Unidos con México y los aranceles a los automóviles, el acero y el aluminio.

“Pero las autoridades mexicanas creen que el margen para mayores concesiones en materia de seguridad se está reduciendo. Sheinbaum no aceptará medidas que violen la soberanía de México, afirmaron, dice The Wall Street Journal. La misma Presidenta de México dijo el pasado 22 de abril: “No aceptamos invasiones ni injerencias. No somos un protectorado ni una colonia de ningún país extranjero”.

“Sheinbaum se encuentra bajo presión en su país mientras su administración lidia con una crisis de seguridad impulsada por disputas territoriales entre cárteles de la droga en todo el país. La Administración Trump ha considerado usar drones para destruir laboratorios de fentanilo o emplear a las Fuerzas Especiales de EU para capturar o abatir a capos de la droga, según personas familiarizadas con las conversaciones bilaterales de seguridad”, citaron los periodistas.

Apenas ayer, el Gobierno de Estados Unidos anunció la creación de una segunda zona militar restringida en la frontera con México, informó el Comando Norte de Estados Unidos.

Con esta medida, el Pentágono tomará control sobre una estrecha franja de terreno a lo largo de la frontera, con una extensión de más de 100 kilómetros, y pasará a formar parte de la base de Fort Bliss, cerca de El Paso, Texas. De acuerdo con el Comando Norte, el objetivo es controlar la "actividad ilegal" en la frontera.

El Pentágono anunció en enero pasado el envío de mil 500 militares en activo, así como servicios aéreos y de Inteligencia a la frontera con México, después de que el Presidente estadounidense, Donald Trump, emitiera una orden ejecutiva en la que decretaba la emergencia nacional en la frontera sur.

Luego, el 12 de marzo pasado, las autoridades estadounidense aprobaron el despliegue de más de 600 militares adicionales, incluyendo a ingenieros y agentes de inteligencia, en su frontera con México, con lo que el número total de soldados de EU en la frontera con su vecino del sur roza los nueve mil 600.