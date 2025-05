Donald Trump amenaza con dejar sin privilegios fiscales a la Universidad de Harvard

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que la Universidad de Harvard perderá también su derecho a no pagar impuestos, en un nuevo capítulo de un pulso político que ya había llevado al magnate a dejar al citado centro educativo sin fondos federales como represalia por las protestas contra la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

We are going to be taking away Harvard’s Tax Exempt Status. It’s what they deserve!

From Donald Trump Truth Social 05/02/25 08:25 AM

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 2, 2025