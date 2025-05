Kelly Alexandra López gana torneo mundial de halterofilia; obtiene un bronce y 2 oros

Ciudad de México, 2 de mayo (SinEmbargo).- La mexicana Kelly Alexandra López Ponciano puso el nombre de México muy en alto en el Mundial de Levantamiento de Pesas Juvenil y Junior IWF 2025, que se lleva a cabo en Lima, Perú, donde logró colgarse dos medallas de oro y una más de bronce.

El bronce conseguido por la joven halterista originaria de Guanajuato se dio en la división de los 49 kilogramos, gracias a su desempeño en el levantamiento de 73 kilogramos (kg).

Por otro lado, en la categoría de envión, la campeona de los Nacionales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en 2024 registró 96 kg, lo que le valió colgarse su primera presea dorada. Asimismo, con el peso acumulado de 169 kg, también se llevó el primer lugar de la competición, sumando así su segunda medalla de oro.

"Kelly Alexandra López Ponciano subió a lo más alto del podio con dos medallas de oro y además un bronce en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas Juvenil y Junior IWF 2025 en Lima, Perú", escribió el Comité Olímpico Mexicano en X, antes Twitter.

“Sentía nervios de felicidad por estar en este Mundial, pero también estaba ansiosa por competir ante las mejores del mundo”, dijo López Ponciano, que en el 2022 fue parte del elenco nacional U17 que tuvo lugar en León.

En un comunicado, el Comité Olímpico Mexicano destacó que lo hecho por la atleta en este certamen mundial fue histórico para su carrera, ya que ha tenido que sortear una serie de obstáculos para estar en el deporte que ama.

“Cuando me paraba en la tarima me acordaba por todo lo que he luchado; por todos los que me han apoyado, desde mi familia hasta mi entrenador. No tengo palabras para expresar lo que siento por estos logros”, comentó.