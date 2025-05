¿Qué regalarle a mamá en su día? Aquí algunas opciones

Si pensamos en regalar algo el Día de las Madres, una de las ideas que más aparecen son flores, lo cual es un gran detalle pero si buscas algo más, dejamos algunas opciones.

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).- El 10 de mayo está cerca y aunque siempre hay que celebrar a mamá no cabe duda que tener un detalle con ellas en su día las hace sentir especiales, pero ¿qué regalarle a mamá?

Algunos datos de compra del Día de las madres

Una tendencia que se ha mantenido al menos los últimos 5 años entre el primero y el 10 de mayo, es la de regalar celulares, zapatos y refrigeradores, esto de acuerdo con el área de Ciencia de Datos de Coppel, productos que más compran los clientes con Crédito Coppel para regalar el Día de la Madre.

Estos datos van en línea con los de Insights Google 2025, donde se resalta que las categorías más buscadas para comprar regalos en Coppel son Tecnología, Moda y Hogar. Este análisis también revela que, en general, los regalos más populares entre los mexicanos son los refrigeradores, las bocinas y los perfumes. Además, durante los últimos 5 años los millennials han sido los que más compran en tiendas y canales digitales de Coppel.

Opciones de regalos

Si aún no sabes qué regalarle a mamá, compartimos una lista con algunas opciones que sirven para realizar un bello presente este 10 de mayo.

Una fragancia inolvidable: Para el Día de las Madres, Guerlain invita a celebrarlas con una fragancia inolvidable como lo es la nueva propuesta Aqua Allegoria Rosa Verde. Esta fragancia de reinterpreta la rosa con una frescura inesperada. Notas verdes y chispeantes envuelven esta flor clásica en una nueva energía, evocando la ternura, la fuerza y la vitalidad de una madre. Una fragancia para compartir, recordar y atesorar.

Un delicioso postre: Guerlain y Sofitel Mexico City Reforma se unieron en una colaboración exclusiva en Le Café, un espacio donde la elegancia parisina se fusiona con la hospitalidad mexicana. Llevar a mamá le permitirá disfrutar de una selección de pâtisserie y bebidas inspiradas en el universo olfativo de Guerlain en un ambiente sofisticado que rinde tributo al amor y al buen gusto.

Aretes, anillos y brazaletes: Para este Día de las Madres, Pandora rinde homenaje al amor más puro con una selección de joyas que dicen lo que muchas veces el corazón no alcanza a expresar. Cada pieza de esta guía está inspirada en los lazos invisibles, fuertes e irrepetibles que nos unen con quien nos vio crecer, caer, levantarnos y amó cada parte del camino.

Brazalete edición limitada , el abrazo que siempre vuelve: como un lazo invisible que rodea la muñeca, este brazalete en plata esterlina con cierre en forma de corazón entrelazado es un símbolo de amor infinito.

, el abrazo que siempre vuelve: como un lazo invisible que rodea la muñeca, este brazalete en plata esterlina con cierre en forma de corazón entrelazado es un símbolo de amor infinito. Aretes & Anillo BE LOVE, el amor dibujado a mano: esta combinación de anillo y aretes dorados recuerda esos corazones que dibujábamos de niños: torcidos, juguetones… pero llenos de verdad. Para la mamá creativa, divertida y libre.

el amor dibujado a mano: esta combinación de anillo y aretes dorados recuerda esos corazones que dibujábamos de niños: torcidos, juguetones… pero llenos de verdad. Para la mamá creativa, divertida y libre. Collares con símbolos eternos, tres formas de decir “te amo”: Pandora propone tres colgantes que capturan esa pluralidad: un corazón entrelazado con el infinito, un nudo de amor eterno y un brillante corazón en pavé rosa. Perfectos para usar en layering o como regalo múltiple entre hermanas, hijas o generaciones.

Suavidad y estilo: Aerie tiene más que ropa, tiene caricias en forma de suavidad y estilo por lo que para este día de las madres cuenta con sets cómodos y lindos para apapacharse, hasta piezas versátiles y llenas de estilo para que las mamás se sientan increíbles en su día.

La selección de Aerie está pensada para honrar ese cariño que sólo una mamá sabe dar, con opciones para todos los estilos y momentos. Ya sea para regalarle a mamá, a una figura materna, o incluso para regalarse a una misma, hay algo para cada historia de amor propio y conexión real.

Una manera real de decir “te quiero” es con regalos pensados desde el corazón, desde boxers con texturas cozy hasta joggers de fleece ideales. Las hoodies oversize se sienten como un abrazo que dura todo el día, los bralettes de encaje combinan ligereza con encanto, y los leggins Offline son perfectos para obtener libertad en cada movimiento.

El look ideal: AliExpress también compartió algunas opciones, ya que en su página hay todo para armar un look ideal.

Para la mamá clásica la opción es un labial líquido mate, aretes en chapa de oro(para brillar sin esfuerzo), Jumpsuit de pierna ancha(cómodo pero instagrameable)y claro, una bolsa trendy + sandalias.

Para la mamá elegante, un blazer abierto (para el look profesional), cinturón metálico (el detalle que lo eleva todo), un reloj plateado con diamantes (porque el brillo es su estándar, no se merece menos) y Botines + contour Bissú.

Para la mamá seductora, la opción es un vestido largo (para aquella ocasión especial), aretes flor + bolso de mano (el toque elegante), y zapatps de tacón con pulsera (para que sus pasos suenen glamourosos).

Para las fanáticas de Hello Kitty: Una opción es pasar una tarde con mamá disfrutando del maravilloso mundo de Hello Kitty y sus amigos en su canal de YouTube. El Mundo de Hello Kitty cuenta ya con 4 emocionantes temporadas, además de un especial por su 45 aniversario con 18 capítulos llenos de ternura. Lo mejor es que este programa no tiene ningún costo, ​ está traducido al español y se puede ver una y otra vez con tan solo darle replay.

El lujo viene en miel ámbar: Este 10 de mayo, Abeja Reyna rinde tributo a ese amor que nutre, guía y florece, con el lanzamiento de su nuevo Neceser Ámbar, un ritual completo de cuidado natural inspirado en la pureza de la colmena. Con fórmulas limpias y texturas envolventes, este set de 8 esenciales —infusionados con miel orgánica, jalea real y manteca de karité— convierte cada aplicación en un acto de autocuidado consciente y profundamente sensorial.

Dentro de su elegante cosmetiquera en piel vegana tono miel ámbar —diseñada para viajar con estilo o acompañar el tocador más sofisticado— se esconde un universo de texturas cremosas, aromas suaves y fórmulas limpias, libres de sulfatos y parabenos.

Glow Reviver Lip Oil Glimmer: De textura ligera y con un toque rosa ligero, este aceite nutre, hidrata y realza los labios con un brillo translúcido que se adapta a cualquier tono de piel. Su fórmula está enriquecida con aceites nutritivos y su aplicador XXL distribuye el producto de manera uniforme. ​“Este aceite labial lo uso solo o encima del lipstick para dar ese efecto juicy-glossy. Es cómodo, no pegajoso y el aroma a menta... wow”, dijo Nicole Faulkner, mejor conocida como Lipsticknick: makeup artist galardonada con un Emmy.

Un gran match: Con algunas prendas de American Eagle y Aerie se puede crear un gran outfit que desataca con los accesorios de Pandora.

Dyson Jasper plum: Dyson tiene una exclusiva gama de colores púrpura en su línea de productos para el cuidado del cabello, inspirada en la piedra

preciosa jaspe púrpura, sin duda un gran regalo para mamá. Amelia Ayerst, Directora de Diseño CMF de Dyson, explicó: "Las cualidades visuales y táctiles de los productos que utilizamos a diario influyen en nuestra experiencia. Nuestro objetivo es transformar los objetos cotidianos en algo delicioso de usar y poseer".

El jaspe púrpura es conocido por fomentar la confianza, el autodescubrimiento y el crecimiento personal. Las máquinas de cabello Dyson están diseñadas para ofrecer un rendimiento rápido, potente y eficiente, reconociendo el reto que supone encontrar tiempo para priorizar el cuidado personal en medio de una vida ocupada. Este color está disponible en el multi-estilizador Dyson Airwrap, la secadora Dyson Supersonic y la

alisadora Dyson Airstrait.

Un delicioso gelato: Un detalle sebcillo pero con mucho sabor es llevar a mamá por un gelato a Don Nino en la calle Lamartine #300 en Polanco. Don Nino es una gelatería artesanal que respeta la estacionalidad de los ingredientes para crear una deliciosa propuesta de gelato de autor. Los gelatos son elaborados en sus laboratorios y siguiendo antiguas recetas tradicionales por parte del Maestro Heladero Francesco Mastroianni, Campeón de Heladería Italiana y Embajador del Helado en el Mundo quien con gran experiencia crea los sabores originales y auténticos.