El Presidente de EU sube imagen de IA vestido de Papa y la Casa Blanca lo secunda

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó ayer una imagen generada por Inteligencia Artificial (IA) en la que aparece vestido de Papa. La publicación, difundida en su plataforma Truth Social, generó indignación en la comunidad de fieles católicos a nivel mundial.

La imagen fue también difundida por la cuenta oficial de la Casa Blanca en la red social X, antes Twitter, lo que provocó diversas reacciones entre las y los internautas. "Y ahí va su base católica. Gran movimiento, Presidente", dijo de manera irónica un usuario.

Trump bromeó con la posibilidad de convertirse en sumo pontífice de la iglesia católica el pasado martes, cuando los medios le pidieron que especulara con el nombre del sucesor del fallecido Papa Francisco. Aunque afirmó que no tenía preferencias, también dijo: “Tenemos un cardenal que resulta ser de un lugar llamado Nueva York y que es muy bueno”, en alusión al arzobispo Timothy Michael Dolan.

Sin embargo, Trump no fue el único en referirse a la coyuntura por el fallecimiento del Papa Francisco y ponerse al centro. El Vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó que reunirse con el pontífice fue "un gran honor" y describió como "una señal divina" que esta cita tuviese lugar un día antes del fallecimiento del Pontífice: "Nunca sabes cuándo va a ser tu último día".

El Papa recibió a Vance en el Vaticano el 20 de abril, pese a que el "número dos" de Donald Trump ha admitido que inicialmente este encuentro no estaba previsto por el delicado estado de salud de Francisco. El Papa fue "muy amable", en palabras de Vance, que ha hablado de la reunión para Fox News.

"No pasamos mucho tiempo juntos. Fue más bien un intercambio de cumplidos, pero me dio unos regalos para mis hijos y fue un momento muy adorable", ha relatado el Vicepresidente norteamericano, a quien la noticia del fallecimiento terminó sorprendiéndolo al día siguiente en India. "Me sentí, obviamente, muy triste e inmediatamente pense en el Papa y en todos los católicos que le querían", recordó.

El Gobierno de Estados Unidos estuvo representado por el Presidente Trump en el funeral en recuerdo de Francisco celebrado el pasado sábado en el Vaticano.

Today I met with the Holy Father Pope Francis. I am grateful for his invitation to meet, and I pray for his good health.

Happy Easter! pic.twitter.com/SIhU9gYQl2

— Vice President JD Vance (@VP) April 20, 2025