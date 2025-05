No Presidente, la soberanía es inviolable: Claudia a Trump sobre apoyo militar de EU.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió este sábado al artículo publicado ayer en The Wall Street Journal y confirmó que Donald Trump sí le ofreció desplegar al ejército estadounidense en territorio mexicano para combatir al narcotráfico durante sus conversaciones telefónicas, a lo que se negó en defensa de la soberanía.

"Quiero decir que es verdad que en algunas de las llamadas, -pero no así como lo mencionan-, dijo [Donald Trump] '¿en qué les podemos ayudar para luchar contra el narcotráfico? Les propongo que entre el ejército de los Estados Unidos a ayudarles' ¿y saben qué le dije? No, Presidente Trump, el territorio es inviolable, la soberanía es inviolable. La soberanía no se vende, la soberanía se ama y se defiende", dijo durante la inauguración de la Universidad del Bienestar sede Parque Ecológico Lago de Texcoco.