Anthony Albanese arrasa en urnas y laboristas dominarán el Congreso por efecto Trump

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).- Anthony Albanese, Primer Ministro de Australia, seguirá en el poder tras la elección de este sábado, en la que el Partido Laborista ha garantizado ya el control de 77 de los 151 asientos de la Cámara de Representantes del Parlamento australiano, en una victoria que hace seis meses parecía difícil, pero que se explica a la luz del nuevo mandato de Donald Trump en Estados Unidos y su arremetida arancelaria contra 185 países del mundo.

"El efecto Trump", como lo han llamado analistas y expertos, ocurrió primero en Canadá, con la victoria de Mark Carney, acérrimo antitrumpista, y el rechazo del electorado al candidato conservador, Pierre Poilievre, considerado demasiado similar al Presidente estadounidense.

Dicho fenómeno parece ser una tendencia que puede repetirse en lo sucesivo: el fuerte rechazo a Washington y a lo que el magnate republicano representa puede movilizar a los votantes y cambiar las tendencias electorales.

Albanese estaba bajando en las encuestas a principios de año. Sin embargo, al tiempo que se acercaban las elecciones, las encuestas dieron un giro y el candidato de izquierda consiguió la delantera. Su campaña se centró, en gran parte, sobre cómo abordar mejor el alto coste de la vida, la inflación y la vivienda asequible.

Sin embargo, un punto central del debate entre Albanese y su principal oponente conservador, Peter Dutton , fue sobre quién podría negociar mejor con Trump. Las personas lo decidieron en las urnas.

Más tarde en la campaña, el conservador Dutton, exoficial de policía y Ministro de Defensa, se centró en la "guerra cultural" y reveló planes para aumentar el gasto militar australiano, alineándose la política de Trump de que los aliados de EU inviertan más en sus ejércitos.

So grateful to have Kirilly and the kids with me at Albany Creek State School as I cast my vote today.

If you haven’t voted yet, I encourage you to vote Liberal or National.

I love this country — and my Coalition team has a positive plan to get Australia back on track. pic.twitter.com/ReIoOOOyvP

— Peter Dutton (@PeterDutton_MP) May 3, 2025