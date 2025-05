Academia Ollin Cuauhtémoc suma denuncias de ocho menores, informa Fiscalía capitalina

Según declaraciones de la madre, la necropsia reveló que el niño sufrió lesiones severas, incluyendo la ruptura de sus vísceras. Otros compañeros de Erick dieron cuenta de malos tratos en la academia militar.

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).- La Fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, dio a conocer el viernes que ya se presentó otra denuncia por violencia familiar equiparada, ejercida en contra de ocho menores, debido a vejaciones, arrestos y malos tratos por parte de la academia militarizada Ollin, institución en la que se registró la muerte de Erick, un niño de 13 años en un campamento de Morelos el 25 de abril pasado.

“Sobre ese caso, decir que, efectivamente, en relación a la muerte del menor, es la Fiscalía de Morelos quien lleva a cabo la investigación, no obstante estamos en coordinación sobre el tema por si hiciera falta información aquí de la Ciudad sobre la academia. Y se presentó una denuncia adicional por violencia familiar equiparada contra ocho menores por vejaciones, asuntos como arrestos y otras formas de castigo. Estamos investigado ya este hecho en la Fiscalia de niños y niños para atenderlo con toda la celeridad", explicó la Fiscal.

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, aseguró que la Secretaría de Educación también está investigando. "Aún cuando es una escuela privada, el registro depende de la Secretaría de Educación Pública; también ellos están analizando lo suyo”, añadió.

La señora Torbellín, madre del menor de edad, relató que fue el día 23 de abril cuando alumnos y docentes se trasladaron al campamento que se llevaría a cabo en el municipio de Cuautla, Morelos. Un día después, el 24 de abril, las autoridades de la academia militar le informaron que todo estaba bien con su hijo, luego de que la mujer llamó a la institución para preguntar por el adolescente.

No obstante, al regreso del campamento, el 25 de abril, se le hizo saber a la señora Torbellín que su hijo había sufrido de insolación, por lo que el menor tuvo que ser hospitalizado de emergencia, en donde finalmente murió.

Al hablar con el personal médico, éste le informó a la mujer que Erick había sido víctima de agresiones físicas, las cuales le provocaron un paro cardiorrespiratorio.

Según declaraciones de la madre, la necropsia reveló que el niño sufrió lesiones severas, incluyendo la ruptura de sus vísceras, lo que apunta a un posible caso de tortura presuntamente perpetrado por personal de la institución.

De acuerdo con un comunicado de la SEP, la academia opera bajo el acuerdo de incorporación SECR-09220030, expedido en mayo de 2022. No obstante, para realizar el campamento, no se presentó ningún trámite ante la autoridad educativa, por lo que la AEFCM no otorgó autorización para llevarlo a cabo.

"La Academia no realizó ningún trámite ante la autoridad educativa para solicitar los permisos correspondientes para llevar a cabo el campamento; en consecuencia, la AEFCM no otorgó autorización alguna para su realización", señaló la dependencia federal.

La Alcaldesa de la demarcación, Alessandra Rojo de la Vega, también se pronunció sobre estos hechos y confirmó que el plantel fue suspendido debido a la falta de un programa interno de protección civil. Además, expresó su solidaridad con la madre del menor y exigió respuestas contundentes de la SEP, así como de las fiscalías de la Ciudad de México y Morelos.

-Con información de Nora Nancy Gaspar Resendiz.