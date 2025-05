VIDEO ¬ Mujer arrastra a una perrita inconsciente en Pachuca; activista la rescata

Una mujer fue captada mientras arrastraba por el suelo a una perrita en Pachuca, Hidalgo. El video del hecho se difundió en redes sociales, gracias a lo cual una activista pudo rescatar al can.

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).- Un nuevo caso de maltrato animal fue captado en video, esta vez en calles de Pachuca, Hidalgo, donde una mujer fue grabada mientras arrastraba por el suelo a una perrita inconsciente, misma que, gracias a la viralidad que logró el caso en redes, pudo ser rescatada.

De acuerdo con reportes, el indignante caso ocurrió en el fraccionamiento El Palmar, donde una persona observó a la mujer que arrastraba al can, el cual no mostraba ningún tipo de reacción. Al percatarse del hecho, procedió a grabar la situación y compartió las imágenes de lo acontecido en redes sociales.

En el video, que se difundió ampliamente en X e Instagram, se puede ver cómo la mujer fue confrontada por otras dos personas que transitaban por la zona, quienes se acercaron a revisar el estado del "lomito", que yacía completamente desvanecido en el suelo.

Aunque no se escuchan las palabras que intercambiaron los testigos de la agresión con la mujer, sí se puede observar que ésta, a pesar de ser increpada por su actuar, se ríe burlonamente y hasta levanta violentamente al animal para luego dejarlo caer otra vez.

#México Buscan identificar a una mujer que arrastró del collar a una perra en la vía pública, y tras el llamado de vecinos, su reacción fue reír. ✅ La perra sin poder defenderse es arrastrada por el asfalto. Afortunadamente una persona la detiene y se la quita 🧵 pic.twitter.com/ORocWoSPXf — Conexión Animal (@RCAnimal) May 3, 2025

A raíz de la difusión que tuvo el video en internet, una activista por los derechos de los animales llamada Vannia Castillo se dio a la tarea de rescatar a la perrita, la cual fue resguardada por una familia (aparentemente quienes se observan en el video increpando a la agresora).

"¡Uno más! ¡Un perro más maltratado por una persona cobarde y desalmada! No, no hay justificación para sus actos", escribió la activista en una publicación que compartió en su perfil de Instagram, donde también dio a conocer imágenes de cómo se realizó el rescate del can.

En su publicación, la también fundadora del Santuario Hopeful agradeció a la persona que grabó el video por haberle proporcionado la información necesaria para localizar a quienes pusieron a salvo a Milagro, nombre que decidió dar a la perrita, la cual, aseguró, ya recibió atención médica y se encuentra en buen estado de salud.

Finalmente, Vannia Castillo indicó que presentó una denuncia contra la mujer que arrastró a Milagro, de quien aún se desconoce su identidad y residencia.