La FGR captura a Alcalde por presuntas ligas con crimen organizado y Rancho Izaguirre

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó esta noche que José Asunción Murguía Santiago, Alcalde de Teuchitlán, Jalisco, fue detenido por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo delincuencial al que se le adjudica un campo de adiestramiento hallado en el Rancho Izaguirre, dentro de dicho municipi0, en marzo de este 2025.

De acuerdo con la información dada a conocer en el Registro Nacional de Detenciones, el Edil emanado del partido Movvimiento Ciudadano (MC) fue detenido la tarde de este 3 de mayo, por parte de agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la cual forma parte de la FGR.

Tras su captura, cumplida a raíz de una orden de aprehensión en su contra, el Edil fue trasladado a la Ciudad de México (CdMx), según lo señalado en la ficha de captura.

La detención de Murguía Santiago se sumaría a las otras 15 que han logrado las autoridades mexicanas desde que salió a la luz el hallazgo de objetos personales y restos humanos al interior del Rancho Izaguirre.

En el más reciente informe dado a conocer por la FGR sobre el caso, el Fiscal General Alejandro Gertz Manero aseguró que desde el año 2021 las autoridades locales de Jalisco sabían que el Rancho Izaguirre, localizado en Teuchitlán, era usado como un centro de “reclutamiento, adiestramiento y operación” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sostuvo que esto está demostrado por “confesionales, testimoniales y documentales”, en ese sentido adelantó que se investigarán a las autoridades coludidas.

"Ese lugar se estaba empleando para esas funciones. Y tenemos pruebas desde 2021 en que la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco le informó a las autoridades locales de esa población sobre lo que estaba ocurriendo ahí y no hicieron nada. Esto ocurrió hasta 2024 cuando las fuerzas federales, acompañados por autoridades del estado, tuvieron el enfrentamiento donde hubo la detención de 10 personas y el encuentro de dos personas que estaban secuestradas y una que estaba emplayada, muerta”, declaró en conferencia de prensa.

Tras las declaraciones de Gertz Manero y los reclamos de colectivos de madres buscadoras que rechazaron la versión de que el Rancho Izaguirre no era un campo de exterminio, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró el miércoles que su Gobierno seguirá escuchando a las madres buscadoras.

Desde su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal se comprometió a que las autoridades se acerquen con el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco para sumar su visión y que sean coadyuvantes a las investigaciones que realiza la FGR sobre el caso Teuchitlán.

“Vamos a seguir escuchando, recibiendo a familiares, a madres buscadoras, y ver en particular esto a lo que se refieren, y se clarifique, para que no quede duda. Lo importante es la vedad, que no haya nada que quede en la oscuridad como si estuviera tapando algo. Tiene que salir la vedad”, manifestó en "la mañanera del pueblo".