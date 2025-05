Sheinbaum demanda sobriedad y humildad al movimiento; alerta sectarismo, nepotismo...

Luisa María Alcalde Luján, presidenta de Morena, informó en rueda de prensa que la carta fue sometida a consideración de las y los militantes, y que de ella se desprendieron cinco ejes rectores. Entre ellos, destacó el eje de la "austeridad republicana y la vocación de servir", que plantea valores como la sobriedad, la humildad y la honestidad, y rechaza conductas contrarias como el uso indebido de recursos públicos o el uso de vehículos oficiales para fines políticos injustificados.

Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alertó a la dirigencia de Morena sobre el riesgo de que caiga en el sectarismo y en el exceso de pragmatismo, lo que podría derivar en la transformación de Morena en un partido de Estado. Esto es parte de lo que señaló la mandataria mexicana en la misiva enviada a la dirigencia nacional del partido, en la que también hizo un llamado enérgico a prohibir prácticas como el amiguismo, el nepotismo y el influyentismo.

Luisa María Alcalde Luján, presidenta de Morena, informó en rueda de prensa que la carta fue sometida a consideración de las y los militantes, y que de ella se desprendieron cinco ejes rectores. Entre ellos, destacó el eje de la "austeridad republicana y la vocación de servir", que plantea valores como la sobriedad, la humildad y la honestidad, y rechaza conductas contrarias como el uso indebido de recursos públicos o el uso de vehículos oficiales para fines políticos injustificados.

Otro de los principios incluye la independencia de los poderes fácticos, y condena el influyentismo, el sectarismo y la sumisión a grupos de poder. "Y se establece como acciones contrarias a este principio recibir recursos de agentes privados a cambio de favores, intervención de poderes fácticos en decisiones, apoyar intereses ajenos a nuestro partido o movimiento, beneficios particulares a familiares, y no rendir cuentas claras y periódicas", sostuvo Alcalde Luján.

También se estableció el respeto y la igualdad dentro de la militancia, con la prohibición de conductas como las descalificaciones públicas entre compañeros del partido.

“Finalmente, uno de los ejes más importantes que nos llevó al Consejo Nacional el día de hoy es el mandato que nos hemos establecido para aplicar ya la reforma constitucional presentada por la Presidenta de México sobre el nepotismo, rechazar en nuestras filas el nepotismo”, indicó Alcalde.

Aclaró que, aunque legalmente esta reforma podría entrar en vigor hasta 2030, Morena decidió comenzar a aplicarla de inmediato, pues "es lo que el pueblo está pidiendo". "A la gente no le gusta que se hereden los cargos, a la gente no le gusta que haya cacicazgos. Esa es la razón por la cual se hizo eta propuesta por parte de la Presidenta y es la razón por la cual hemos determinado que se aplique a partir de ya. Por congruencia, pero porque estamos convencidos de que el pueblo no está de acuerdo y en nuestro movimiento el pueblo manda", insistió.

Por último, Luisa María Alcalde señaló que se reconoció la importancia de cuidar el legado del Presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldar a Claudia Sheinbaum. “No toca hacer pausa en el camino para recordar de dónde venimos”, concluyó.

El arranque del Consejo Nacional de Morena

En medio de tensiones internas y críticas crecientes por prácticas que recuerdan al viejo régimen priista, como campañas anticipadas y el nepotismo, Morena celebra a puerta cerrada su Consejo Nacional, donde se dará lectura a una carta enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, un mensaje que se anticipa sea enérgico frente al nepotismo, el clientelismo y las campañas anticipadas, que han sido la ruta reciente del partido, contraviniendo los principios de la Cuarta Transformación (4T).

El Consejo Nacional, presidido por Alfonso Durazo, es el espacio donde se discutirán los lineamientos éticos y políticos para los militantes y funcionarios públicos. Consejeros y consejeras de Morena comenzaron a llegar al World Trade Center, donde se celebra la convención, desde las 10:30 horas, ya que se espera que después de las 11:00 comience la Convención, sin acceso a medios.

El objetivo declarado es garantizar la continuidad del proyecto iniciado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pero voces internas advierten que esa continuidad está en riesgo.

Esta convención, en la que se dará lectura a la misiva enviada por la mandataria nacional, es vista como una oportunidad para el partido de rectificar. La carta de Sheinbaum será el primer paso, pero el cambio dependerá de si la dirigencia está dispuesta a enfrentarse a sus propios cuadros. El reto que tiene Morena, que se está convirtiendo casi en el partido hegemónico en el país, no es la oposición que está desdibujada, sino frenar el avance de la “cultura priista” que se vislumbra al interior, recuperar la organización de base y establecer filtros reales para definir candidaturas.

La misiva, según se espera, busca poner orden a esas prácticas internas, resistencias legislativas y la promoción personal de figuras que han priorizado su agenda sobre la del proyecto de la Cuarta Transformación.

En punto de las 13:00 horas se dará una rueda de prensa para informar sobre lo decidido y lo que se vio en dicha conversión.

La decisión de Sheinbaum de enviar la misiva surgió después de semanas de tensiones y resistencias al interior del movimiento, que han generado controversia; en especial las actuaciones de personajes como Ricardo Monreal Ávila y Adán Augusto López Hernández, presidentes de las Juntas de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, respectivamente, quienes han promovido agendas propias y favorecido a aspirantes vinculados a sus círculos personales y familiares.

Uno de los casos más notorios y recientes fue el de la Senadora Andrea Chávez, respaldada por Adán Augusto, quien emprendió una campaña anticipada en Chihuahua, utilizando recursos, incluso de donaciones, lo cual no está permitido; lo anterior, según fuentes internas, colmó la paciencia de Sheinbaum, que incluso hasta emitió desde la "mañanera" una postura al respecto.

Otro aspecto notorio de las resistencias y la agenda propia que han emprendido desde el Legislativo es la actuación frente a la iniciativa presidencial contra el nepotismo electoral, que buscaba evitar que familiares directos ocuparan cargos sucesivos. Pese a ser presentada como una prioridad ética, fue modificada en el Congreso y postergada hasta 2030, tras la presión de legisladores del propio partido, como el Senador Félix Salgado Macedonio, padre de la Gobernadora de Guerrero, y Saúl Monreal, quien busca suceder a su hermano en la gubernatura de Zacatecas.

Eduardo Cervantes, exdirigente del partido en la Ciudad de México, en una entrevista con SinEmbargo, publicada este domingo, advierte que Morena ha adoptado una cultura política calcada del PRI. “Con [Yeidckol] Polevnsky y [Mario] Delgado se desmantelaron los espacios de participación y el partido quedó como un cascarón electoral. Las decisiones se toman con la lógica priista”, afirmó.

Cervantes señaló como ejemplo el caso del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, acusado por su hermanastra de intento de violación. La solicitud de desafuero fue frenada por los legisladores de Morena, dando señales de encubrimiento. Para el exdirigente, esto refleja cómo “la estrategia de personajes como Monreal y Adán es reproducir el PRI dentro de Morena”.

A esto se suma el descontento de la base. Las asambleas distritales de 2023 fueron señaladas por acarreos y simulaciones que definieron una dirigencia nacional cuestionada desde su origen.

Morena, de acuerdo con Cervantes, se ha convertido en un “híbrido” que podría ganar elecciones, pero no transformar la realidad. “Muchos están ahí para enriquecerse o ejercer poder, no para servir al pueblo”, dijo. De seguir ese camino, el proyecto puede sobrevivir electoralmente, pero perderá su esencia.

Y es que el retroceso ya empieza a ser visible. De los 351 municipios ganados en 2018, Morena hoy sólo conserva 112. Aunque gobierna 24 entidades, perdió las capitales de 10 estados en 2024.

El Consejo Nacional de este domingo podría representar una oportunidad decisiva para Morena. Más allá de la lectura de la carta presidencial, será un espacio para redefinir el rumbo del movimiento.

César Cravioto, entrevistado previo a la apertura, destacó que los morenistas no deben perderse.

"No nos podemos perder. No podemos caer en aptitudes como las que tuvo el PRI y el PAN cuando gobernaron", destacó.

Con respecto a que fue necesario un llamado de atención de la Presidenta, Cravioto señaló que es parte de estar recordando constantemente los principios.

"Bueno, pues todo el tiempo hay que irnos recordando siempre la lucha. Siempre debe de ser para transformar, para servir, no para servirnos".

