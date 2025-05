Saúl Álvarez vence a William Scull por decisión unánime; peleará con Terence Crawford

Por Ricardo López Juárez

Riad, Arabia Saudita, 4 de mayo (LaOpinión).- Luego de 36 minutos de perseguir a su rival y sufrir mucho para conectarlo, Saúl "Canelo" Álvarez hizo lo suficiente para levantar el puño en su primera pelea fuera de México y Estados Unidos, y poder pensar en peces más gordos.

William Scull hizo abanicar a "Canelo" una y otra vez, pero de todos modos el tapatío recibió una decisión unánime a su favor (115-113, 116-112 y 119-109), basada en que conectó los mejores golpes (pocos) y que fue el que buscó más la pelea. Álvarez admitió que no fue una buena actuación.

Está claro que "Canelo", quien vuelve a ser campeón indiscutido de los supermedianos, no la pasó nada bien. De todos modos, su megapelea contra Terence Crawford fue confirmada en el mismo ring, con presencia del estadounidense. Hubo un primer cara a cara y el anuncio de que será el 12 de septiembre en el estadio Allegiant de Las Vegas.

La pelea contra Scull dio inicio a las 6:30 horas en esta ciudad y se realizó en la arena ANB, en un ambiente más bien íntimo. El inmueble, con aforo para siete mil espectadores, mostró muchos asientos vacíos. Hubo entre los aficionados algunos mexicanos, pero posiblemente sólo un par de cientos.

