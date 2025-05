Xi estará cuatro días en Moscú. Putin habla de armas nucleares. Kim Jong-un reaparece

MADRID, 4 May, (EUROPA PRESS).- El Presidente de China, Xi Jinping, protagonizará la semana que viene una visita de Estado de cuatro días a Rusia para acudir al desfile conmemorativo de la victoria soviética en la II Guerra Mundial y mantener conversaciones de alto nivel con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

La visita de Xi se prolongará desde el 7 al 10 de mayo, según ha confirmado el servicio de prensa del Kremlin en un comunicado. Durante estos cuatro días, Putin y Xi "discutirán los principales temas para el desarrollo futuro de las relaciones de asociación integral e interacción estratégica, así como temas actuales de la agenda internacional y regional".

Es de esperar que la guerra de Ucrania ocupe un lugar predominante: la invasión rusa del país ha puesto de manifiesto ciertas diferencias entre China y Rusia, por otro lado grandes aliados regionales.

Pekín ha guardado una postura neutral al respecto, pero también ha manifestado su malestar por la invasión al considerar que se trata de un ataque contra la integridad territorial de Ucrania.

El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, estima que Rusia está perfectamente capacitada para ganar la guerra de Ucrania sin necesidad de recurrir al uso de armas nucleares estratégicas por mucho que esté siendo "provocado" para emplearlas.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de emplear armas nucleares, el Presidente ruso ha manifestado una vez más que no tiene intención de recurrir al arsenal estratégico ruso salvo caso de extrema necesidad. Putin ha indicado que el uso de estas armas sería un error.

"Quieren provocarnos y que cometamos errores. No hay necesidad de emplear las armas mencionadas, y espero que no la haya", ha añadido en su conversación con el periodista Pavel Zarubin, autor del documental y presentador de los habituales coloquios con el Presidente ruso "Moscú. Kremlin. Putin" que ha colgado extractos de la entrevista en su cuenta de Telegram.

En cuanto a las negociaciones con Ucrania, Putin ha asegurado que Rusia tenía intención de cumplir con lo pactado en los conocidos como acuerdos de Minsk 2, pero Moscú "sencillamente fue engañado".

De hecho, Putin ha subrayado que Rusia "no tenía intención de iniciar una guerra", sino que "quería resolver la cuestión del Donbás de forma pacífica".

"Queríamos creer" en el cumplimiento de los acuerdos de Minsk y por eso no se inició antes la "operación militar especial", denominación oficial rusa de la invasión a gran escala de Ucrania.

"No teníamos otra que creer y no realizar movimientos abruptos sin antes realizar el trabajo apropiado en los ámbitos de la seguridad, del refuerzo de las Fuerzas Armadas, y en los de la economía y las finanzas, pero no nos preparamos específicamente para esto. Queríamos resolver el problema del Donbás por medios pacíficos", ha asegurado. "Resultó que la otra parte pensaba y actuó de forma diferente", ha remachado.