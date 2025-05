Óscar Piastri se lleva el GP de EU y afianza el liderato; Lando Norris queda segundo

MADRID, 4 (EUROPA PRESS).- El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) ganó este domingo el Gran Premio de Miami (Estados Unidos), su cuarta victoria de la temporada en seis carreras, para afianzar su liderato en el Mundial, mientras que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) fueron noveno y decimoquinto.

Piastri enseñó la superioridad de McLaren sobre Red Bull, con el cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen, cuarto por detrás del podio que completaron el otro "papaya" Lando Norris y George Russell (Mercedes). Tras Baréin y Arabia Saudí, el australiano se apuntó su tercer GP seguido en un domingo marcado por la degradación dispar de neumáticos y por tres coches virtuales de seguridad.

Del toma y daca de las primeras semanas del Campeonato, McLaren empieza a sacar tajada de su superioridad. Sin embargo, tras rozar el título el año pasado, Norris sufre la progresión de un Piastri que ya acapara los focos con 131 puntos en lo más alto de la general por delante del británico (115) y de Verstappen (99).

La salida trajo el esperado mano a mano entre el campeón y el aspirante Norris, y de nuevo salió mal parado el inglés, esta vez sin a priori polémica. El neerlandés, tratando de que su hija naciese con un triunfo bajo el brazo, se pasó en la primera frenada pero el McLaren no le superó por fuera. Lo hizo en la vuelta 14, un Piastri que apretó hasta forzar el error de Verstappen.

OSCAR PIASTRI WINS THE MIAMI GRAND PRIX!! 👏🏆

It's a McLaren 1-2 and Piastri's third consecutive win!#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/99NFPco8VM

— Formula 1 (@F1) May 4, 2025