Trump anuncia la imposición de aranceles del 100% a películas producidas fuera de EU

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS).- El Presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este domingo que instaurará aranceles del 100 por ciento a todas aquellas películas que lleguen a Estados Unidos y que estén producidas en el extranjero, en el marco de su guerra comercial para aplicar su agenda proteccionista.

Trump anunció que ha autorizado al titular del Departamento de Comercio, Howard Lutnick, y a la oficina del representante comercial de Estados Unidos, a que comiencen de forma "inmediata" el proceso para aplicar dicho gravamen para "cualquier película que llegue al país que esté producida fuera".

El inquilino de la Casa Blanca aseguró que "este esfuerzo conjunto de otras naciones" es "una amenaza para la seguridad nacional", así como "propaganda". "¡Queremos cine hecho en Estados Unidos otra vez", concluyó a través de su perfil en la red social de su propiedad, Truth Social.

