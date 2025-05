La Casa Blanca difunde una FOTO de Trump ahora como jedi; le llueven memes y críticas

MADRID/Ciudad de México, 4 de mayo (EuropaPress/SinEmbargo).- La Casa Blanca publicó este domingo una imagen generada por Inteligencia Artificial del Presidente Donald Trump hipermusculado y ataviado con el traje que utilizan los jedi del universo de la saga de películas Star Wars apenas unos días después de la publicación de la imagen de Trump con traje de Papa.

En la nueva imagen aparece Trump con un gesto serio y ropajes jedi, o sith, sus enemigos en las películas, un sable láser de color rojo, más típico de los villanos que de los jedi, y con dos águilas calvas, símbolo de Estados Unidos y dos banderas estadounidenses de fondo.

El mensaje y la imagen se publican con motivo del 4 de mayo, celebrado como el Día de Star Wars debido a la pronunciación de la fecha en inglés y su parecido con una de las frases utilizada recurrentemente en las películas, "Que la fuerza te acompañe".

Happy May the 4th to all, including the Radical Left Lunatics who are fighting so hard to to bring Sith Lords, Murderers, Drug Lords, Dangerous Prisoners, & well known MS-13 Gang Members, back into our Galaxy. You’re not the Rebellion—you’re the Empire.

May the 4th be with you. pic.twitter.com/G883DhDRR5

— The White House (@WhiteHouse) May 4, 2025