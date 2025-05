Sheinbaum recuerda el origen: No sectarismo, nepotismo. Sobriedad. No marcas de lujo

Reunidos en su Consejo Nacional, celebrado a puerta cerrada en el World Trade Center de la Ciudad de México, las 249 consejeras y consejeros de Morena que se congregaron ahí escucharon la carta enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum —quien actualmente mantiene licencia como militante—, quien urgió a la dirigencia del partido a mantener los principios fundamentales con los que se fundó el movimiento. Les recordó que el poder no debe ser el fin en sí mismo y advirtió que si el partido cae en el sectarismo, el pragmatismo desmedido y el uso faccioso de la estructura, corre el riesgo de convertirse en un partido de Estado.

Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).– Con el eco de una alerta que, en apariencia, todos entendieron, los morenistas se congregaron y recibieron un mensaje que tenía un claro propósito: recordar que el poder no puede ser excusa para olvidar los principios. Nepotismo, influyentismo, derroche y lujo, campañas anticipadas y, en pocas palabras, el abuso de poder fueron los males que la Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió en una carta que se leyó en voz alta y que fue recibida como un mensaje contundente enviado desde Palacio Nacional.

Reunidos en su Consejo Nacional, celebrado a puerta cerrada en el World Trade Center, las 249 consejeras y consejeros que se congregaron escucharon la carta enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum —que actualmente mantiene licencia como militante—, quien urgió a la dirigencia de Morena a mantener los principios fundamentales con los que se fundó el movimiento. Les recordó que el poder no debe ser el fin en sí mismo y advirtió que si el partido cae en el sectarismo, el pragmatismo desmedido y el uso faccioso de la estructura, corre el riesgo de convertirse en un partido de Estado.

“No podemos olvidar de dónde venimos, de lo contrario olvidaremos a dónde vamos. No es llegar al poder por llegar, no es la ambición personal lo que debe guiarnos, sino el bienestar del pueblo”, escribió Sheinbaum.

El llamado fue claro: sobriedad, humildad y compromiso con las causas sociales. “Recordemos siempre que el fin nunca justifica los medios, pues si en el camino se pierden los principios, será difícil recuperarlos”, advirtió la mandataria, quien también destacó que Morena no nació para reproducir las viejas formas de hacer política, sino para transformarlas.

“Ahí está siempre la enseñanza. No nos equivoquemos. El dinero y el poder no es el éxito de una persona, sino lo es su legado en la lucha por los derechos del pueblo de México, la democracia, las libertades y la patria”, insistió en la carta.

La respuesta de los morenistas, los consejeros nacionales, no fue para menos: aplaudieron y aclamaron la carta enviada por la Presidenta, pues desde hace tiempo las bases dentro del partido han mostrado inconformidad por la anticipación de prácticas de nepotismo y porque sean las mismas cúpulas del partido o perfiles tránsfugas quienes tengan acceso a candidaturas o puestos de poder.

“Creo que estos lineamientos, más que nada, para todos fueron una sacudida que ya nos hacía falta para el partido. Y sobre todo que los partidos satélites de afuera vean que estamos organizados y unidos, y que esto va para mucho tiempo”, expresó Sabrina Jiménez, consejera nacional de Colima.

La respuesta de los militantes no dejó de ser satisfactoria, aunque muchos de ellos no quisieron decir en voz alta que fue una llamada de atención, sí reconocieron que el llamado no solo era oportuno, sino urgente.

“Más que jalón de orejas, yo creo que es normal. Es un partido nuevo que va profundizando este modelo de transformación. Qué bueno que en este Consejo ordinario se presenten estas iniciativas contra el nepotismo, contra todas las acciones de despilfarro y de derroche, porque Morena no representamos eso. Nosotros tratamos de dar ejemplo con nuestras actitudes de no al derroche”, opinó otro joven consejero que acudió al evento, Alán Fabricio Soto, de Colima.

La decisión de Sheinbaum de enviar la misiva surgió después de semanas de tensiones y resistencias al interior del movimiento, así como escándalos que han generado controversia, que van desde la campaña anticipada realizada por la Senadora Andrea Chávez con ambulancias y espectaculares, escándalos de lujosos viajes —como el que tuvo el Senador Fernández Noroña, señalado por viajar en asientos de clase business en su vuelo a París— y el uso de helicópteros por parte de Ricardo Monreal.

“Nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, después de observar ciertas acciones que pudieran generar divisiones o identificarse como actos anticipados de campaña, nos ha convocado a clarificar las disposiciones que norman la conducta política de nuestros militantes y de nuestros procesos internos para evitar interpretaciones que pudieran dar lugar a malentendidos. Nos ha convocado, sobre todo, a evitar fisuras estatutarias por las que se pudieran colar márgenes de maniobra en los procesos internos ajenos a nuestros principios fundacionales”, señaló Alfonso Durazo, presidente del Consejo, durante su intervención dentro del mismo Consejo.

El presidente del Consejo morenista también aprovechó para recordar que apegarse a reglas claras afianza la unidad del movimiento. Y es que el objetivo declarado para esta convocatoria es garantizar la continuidad del proyecto iniciado por Andrés Manuel López Obrador, y no atender las alertas de las malas prácticas que emanan del PRIAN advierten que esa continuidad está en riesgo.

“Yo creo que para una buena cantidad de militantes, fundadores de Morena, tenemos que no perdernos. Ahora que tenemos tantos espacios de poder, no nos podemos perder. No podemos caer en actitudes como la que tuvo el PRI y el PAN cuando gobernaron. Entonces, es un consejo muy importante y muy adecuado”, dijo en entrevista César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, uno de los morenistas que se encuentra precisamente en un puesto de poder.

En su carta, la Presidenta recordó además el trayecto recorrido por Morena, que en apenas una década, desde que obtuvo su registro como partido político en 2014, pasó de alcanzar apenas el 9 por ciento del voto nacional en su primera contienda electoral en 2015 a conquistar casi el 60 por ciento de la votación, la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso, 23 gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la mayoría de los congresos estatales.

Tras ese recuento, Claudia Sheinbaum volvió a enfatizar su llamado a la dirigencia: mantener la unidad basada en principios y evitar a toda costa las fracturas internas, así como el pragmatismo sin convicciones.

“No caigamos tampoco en el sectarismo, ni, por el contrario, en el exceso de pragmatismo sin principios. En su libro ¡Gracias!, Andrés Manuel López Obrador nos recuerda: ‘Los políticos no se dividen entre buenos y malos, se distinguen, sobre todo, por su forma de actuar ante determinadas circunstancias’. La línea suele ser delgada, pero hay que combinar principios con eficacia. Con más razón ahora que existe una derecha neofascista y voraz, se requiere la unidad de todos los que nos situamos en el abanico de las fuerzas progresistas”, señala la misiva.

Otra de las recomendaciones tajantes, y la que más resonó, es la de conducirse con honestidad, humildad y sencillez, evitando la frivolidad, el uso de lujos, el clasismo y el consumo ostentoso.

“La parafernalia del poder es del pasado de corrupción y privilegios, no de Morena. No caigamos nunca en la frivolidad, en el consumismo y la ambición por el poder y el dinero”, recomendó la mandataria.

Y añade el texto: “Las y los legisladores no deben andar en congresos internacionales, usando recursos públicos para viajar al extranjero a hacer turismo político. Solo se justifica en una situación especial para una tarea indispensable”.

Rechazar el amiguismo, el influyentismo y el nepotismo, y establecer desde 2027 límites adicionales al relevo entre familiares es otra de las recomendaciones, y una de las que más esperaban los militantes.

“Es indispensable que, aun cuando en la Constitución se estableció que no puede haber candidatos en el periodo inmediato de familiares en ningún puesto de elección popular hasta el 2030, Morena lo incluya desde 2027”, destacó la Presidenta de México en su carta.

No permitir la colusión con la delincuencia, ni organizada ni de cuello blanco; garantizar que las y los candidatos sean definidos mediante encuestas transparentes y rigurosas, fortaleciendo las comisiones respectivas, y evitar que Morena se convierta en un partido de Estado, respetando la autonomía entre el gobierno y el partido, son otras de las recomendaciones.

Y para la definición de las y los coordinadores de la transformación en estados y municipios, fue muy clara en señalar que “NO se permita el uso de anuncios espectaculares, la promoción de servicios privados, las campañas de odio en contra de otros participantes en las encuestas y, evidentemente, el uso de recursos públicos. Casa por casa, volantes, trípticos, carteles deben ser siempre nuestra forma de comunicación”.

Finalmente, Sheinbaum advirtió en su misiva que el reconocimiento del gobierno proviene de su cercanía con el pueblo, no de privilegios, y también los conminó a no dormirse en sus laureles.

“No nos confiemos. Es mucho lo que está en juego: el presente y el futuro de nuestra nación. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, concluye la carta de Sheinbaum.

La militancia también habló y propuso

Luisa María Alcalde Luján, Presidenta de Morena, informó en rueda de prensa que la carta fue sometida a consideración de las y los militantes, y que de ella se desprendieron cinco ejes rectores. Entre ellos, destacó el eje de la "austeridad republicana y la vocación de servir", que plantea valores como la sobriedad, la humildad y la honestidad, y rechaza conductas contrarias como el uso indebido de recursos públicos o el uso de vehículos oficiales para fines políticos injustificados.

Otro de los principios incluye la independencia de los poderes fácticos, y condena el influyentismo, el sectarismo y la sumisión a grupos de poder. "Y se establece como acciones contrarias a este principio recibir recursos de agentes privados a cambio de favores, intervención de poderes fácticos en decisiones, apoyar intereses ajenos a nuestro partido o movimiento, beneficios particulares a familiares, y no rendir cuentas claras y periódicas", sostuvo Alcalde Luján.

Una vez que se les tuvo que recordar las reglas del juego, los lineamientos éticos fueron puestos a consideración del pleno y aprobados por unanimidad por los casi 250 consejeros y consejeras presentes. Durante la sesión, se le dio la palabra a al menos 10 consejeros, quienes celebraron el contenido de la carta y el establecimiento de los lineamientos, pero coincidieron en que las reglas planteadas no deben quedarse en el papel, sino que: es necesario convertirlos en acciones concretas. El llamado, dijeron, es a pasar de lo teórico a lo práctico. Algunos, además, aprovecharon el momento para plantear nuevas propuestas.

“Creo que debemos revisar los antecedentes penales de todos y cada uno de los candidatos que emanen de nuestro movimiento. Esa es mi propuesta: que todo aspirante presente su carta de no antecedentes penales”, expresó un consejero nacional representante de los mexicanos en el exterior.

Otra consejera destacó: “La carta de la Presidencia nos invita a regresar a nuestros orígenes. Yo quiero poner énfasis en revisar no solo los perfiles públicos, sino también los privados”.

Desde Querétaro, el consejero Andrés Pugga consideró que este proceso representa un paso hacia la institucionalización del partido. “Es muy necesario. Se han cometido errores, claro, pero creo que vamos en la dirección correcta. Yo veo un Morena potente hacia el futuro”, afirmó. Pugga también propuso establecer filtros mínimos para las candidaturas:

“En Querétaro sufrimos que llegara gente de la nada con una enorme cantidad de dinero, espectaculares, revistas… y desplazaran a quienes han trabajado desde Morena”,dijo.

Almendra Negrete, de Sinaloa, consejera representante de la diversidad sexual, llamó a que los lineamientos incluyan sanciones para quienes usurpen acciones afirmativas, "que se incluya en los lineamientos algun tipo de sanción para aquellas personas militantes del partido que usurpen acciones afirmativas”, dijo la consejera entre aplausos de los asistentes.

