Sheinbaum tiene mucho miedo a los cárteles y por eso rechazó ayuda de EU, dice Trump

Donald Trump afirmó que la Presidenta Claudia Sheinbaum no piensa con claridad por el temor que le provocan los cárteles de la droga, motivo por el que rechazó la ayuda militar que ofreció el Gobierno estadounidense.

Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum está tan asustada por los cárteles de la droga que no piensa con claridad, y por eso decidió rechazar la ayuda militar del Gobierno estadounidense para combatirlos. Eso fue lo que declaró Donald Trump, quien confirmó que le ofreció su apoyo a la mandataria mexicana para luchar contra los grupos del crimen organizado que operan en el país.

En una rueda de prensa a bordo del Air Force One, el avión presidencial estadounidense, el Presidente de Estados Unidos (EU) dijo que Sheinbaum "tiene tanto miedo a los cárteles que no puede caminar" ni razonar correctamente, lo que la llevó a no aceptar que fuerzas militares de EU intervengan en territorio mexicano para combatir el narcotráfico.

"La Presidenta [de México] es una mujer encantadora, pero tiene tanto miedo de los cárteles que ni siquiera puede pensar con claridad", declaró el republicano al ser cuestionado por medios locales sobre un reporte difundido por el diario The Wall Street Journal, en el cual se señaló que Trump presionó a Sheinbaum para permitir una presencia militar estadounidense en México.

Trump confirmó que, tal como lo señaló la Presidenta de México, él le ofreció que el ejército estadounidense entrara a territorio mexicano para luchar contra los cárteles, ante lo cual la mandataria se negó rotundamente.

"Yo le dije [a Sheinbaum] que sería un honor para mí ir y hacerlo. Los cárteles están tratando de destruir nuestro país. Son malvados", comentó el Presidente de EU, quien habló sobre los daños que el narcotráfico genera año con año en su país.

“Donald Trump”:

Porque declaró recientemente que Claudia Sheinbaum tiene miedo de enfrentar a los cárteles. pic.twitter.com/WwojCmXCJF https://t.co/pUlSwJezZ3 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 5, 2025

"El año pasado murieron 300 mil personas por el fentanilo y todo eso. Cientos de millones de personas fueron traídas a este país que no deberían estar aquí. Y los cárteles las trajeron. Así que si ella [Sheinbaum] dijo que me ofrecí a hacerlo, tiene toda la razón", añadió.

Nunca vamos a aceptar a su ejército en México: Sheinbaum

Las declaraciones de Donald Trump se dan un día después de que Claudia Sheinbaum respondió al reporte publicado por The Wall Street Journal, al afirmar que rechazó rotundamente un apoyo militar por parte de Estados Unidos en México.

"Quiero decir que es verdad que, en algunas de las llamadas, -pero no así como lo mencionan-, dijo [Donald Trump] '¿en qué les podemos ayudar para luchar contra el narcotráfico? Les propongo que entre el ejército de los Estados Unidos a ayudarles'; ¿y saben qué le dije? 'No, Presidente Trump, el territorio es inviolable, la soberanía es inviolable. La soberanía no se vende, la soberanía se ama y se defiende'", dijo durante un evento.

La Jefa del Ejecutivo federal afirmó que su Gobierno está abierto a la colaboración y al trabajo en equipo con Estados Unidos, pero reiteró que jamás permitirá la presencia del ejército de Estados Unidos en el país.

"No hace falta, se puede colaborar, se puede trabajar juntos, pero ustedes en su territorio y nosotros en el nuestro. Podemos compartir información, pero nunca vamos a aceptar la presencia del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio", aseveró.

Sheinbaum explicó que, en lugar del apoyo militar, pidió a Donald Trump detener el tráfico de armas de Estados Unidos a México, petición que fue respondida ayer por el mandatario.

"Y le dije una cosa más, 'si nos quiere ayudar Presidente Trump, ayúdenos a que no entren armas de Estados Unidos a México'. Y fíjense lo que son las cosas, el día de ayer dio una orden el Presidente Trump para que hubiera todo lo necesario para que no entren armas de Estados Unidos a nuestro país", celebró.

Finalmente, la Presidenta refrendó su compromiso con la defensa de la soberanía que es mandato del pueblo de México, que insistió es un país libre, independiente y soberano.

"Colaboración sí, cooperación sí, subordinación no. Siempre defensa de la soberanía de México. México es un país libre, independiente y soberano. Eso es lo que quiere el pueblo de México y por eso es lo que defiende siempre la Presidenta de la República esa es la grandeza de México", expresó.