Infonavit es muestrario de todos los fraudes existentes. Romero Oropeza los explica

Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, sostuvo que antes de la reforma a ésta institución había graves fraudes, por lo que ya interpusieron las denuncias penales correspondientes.

Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).- Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (Infonavit), exhibió varios de los fraudes que tuvieron lugar en esta institución antes de que se implementara la actual reforma, por ejemplo, detalló el esquema de cómo, en complicidad con los llamados "coyotes", una propiedad se podía vender hasta 50 veces.

En entrevista con "Los Periodistas" en Canal 11, Romero Oropeza explicó que esta forma de fraude también es aprovechada por la oposición para generar miedo en la población. "Los 'coyotes' y la oposición se prestan mucho para eso, argumentan que se van a robar tu dinero y, entonces, el 'coyote' aprovecha para decir ‘yo saco tú dinero, yo te saco ese dinero para que no se lo robe el Gobierno pero me das el 40 por ciento’", explicó el funcionario.

"Y ahí se generó un acto corrupción muy importante que son las ventas sucesivas. Que una casa la pueden vender estos coyotes en contubernio con notario con funcionarios del Infonavit con valuadores la pueden vender cinco, 10, 15, 20, 50 veces la misma casa, funciona así", alertó el director del Infonavit.

"Y es importantísimo que sepan que ese dinero básicamente tiene tres objetivos, uno, desde luego la casa, solicitar un crédito para la vivienda; otro, solicitar un crédito, si ya tienes vivienda, para mejorar tu vivienda o para ampliarla; y, tercero, si no necesita vivienda porque le heredaste, porque la compraste por otro lado, entonces, el día que te jubiles te llevas eso en tu jubilación, ese dinero es tuyo", añadió.

Romero Oropeza detalló que la forma de actuar es que el "coyote" saca el crédito del Infonavit a nombre de un derechohabiente, para que después el mismo "coyote" vaya con un segundo derechohabiente y saca el crédito de éste y con ese crédito le paga al primero. “Esta operación se puede hacer 10 15 20 veces, hay operaciones que se hicieron así por 50 veces”, afirmó.

Aseguró que se trata de un fraude que afecta principalmente a los derechohabientes, sin embargo, están buscando la manera de que el Instituto también pueda denunciar como víctima, con la finalidad de que deshacer esta red que se encuentra en todo el país. "Uno de los problemas, es que te están defraudando a ti, no el Infonavit, tú caíste en las garras del coyote", dijo.

"Entonces, yo Infonavit te quiero demandar a ti "coyote" porque le robaste a algún ciudadano, no que sea el ciudadano el que demande, estamos moviendo la manera para que el Infonavit sea víctima de estos junto con los derechohabientes", adelantó el funcionario.

“Pero es un asunto muy grave, porque esto es una red en todos los estados del país, así como los juicio masivos, que les decía yo que demandaron en otro estado, eso se repitió en todo el país, esto también se repitió en todo el país, que son miles y miles de casas. Esta casa se puede vender 5 6 7 8 10 veces en un año", reiteró.

Respecto a las responsabilidades que el Infonavit tendría en este asunto, Romero Oropeza sostuvo que este esquema de fraude se originó por “la mala administración, los temas estos de los créditos impagables" y recordó que el Infonavit no es una dependencia del Gobierno, es un instituto que se gobierna con una parte del sector de los trabajadores, con el sector empresarial y otra tercera parte con el Gobierno", explicó.

"Entonces hasta antes de la Reforma del Infonavit, y por eso no la querían, el sector trabajador y de los empresarios decían ‘no, aquí no puede entrar el Gobierno a revisar, no puede entrar a la Auditoría Superior a revisar’, todas estas cosas se daban y se tienen documentadas pero nunca ha podido la Auditoría Superior de la Federación hacer una auditoría, una revisión”, añadió.

En este sentido también refirió los créditos impagables de los que cuatro millones de derechohabientes fueron víctimas desde el 87 y hasta antes de la reforma a este Instituto. "El daño es que hoy el Infonavit tiene un tiene seis millones 200 mil créditos en su cartera y de estos seis millones, cuatro millones con la característica de impagables, esto es de tres créditos del Infonavit dos tienen la característica de impagables", comentó.

"Al inicio de esta administración con cuatro millones de créditos que la gente ya no puede pagar porque va subiendo, va subiendo, va subiendo y se lo informamos a la Presidenta este problema, que es un problema muy grave", pero que lograron resolver congelando "los 4 millones de créditos ya no pueden crecer", dijo.

"Pero eso no es suficiente porque hay gente que ya lleva 10, 15 años, ya pagó más de lo que vale la casa entonces estamos haciendo, aparte de que está congelado el crédito, estamos disminuyendo las tasas de interés disminuyendo las mensualidades y haciendo quitas", afirmó.

En este sentido, subrayó que se detectó que en el Instituto "el principal acto de corrupción era que si habían 400 mil gente en cartera vencida, el Infonavit contrataba despachos y entonces si tú tienes tu casa en la Ciudad de México y caíste en cartera vencida el despacho llegaba y te demandaba pero en Baja California, ni te enterabas, te notificaban en Baja California por estrados, como tú no te enteraste, no te defendiste, entonces, el Juez dice ‘se fue a rebeldía’", comentó.

"Entonces, te quitaban el departamento, te lo quitó el despacho de abogado para dárselo al Infonavit, pero eso de por sí ya es un acto de corrupción, donde estaban metidos los jueces, están metidos los despachos, algunos funcionarios y gente del Infonavit, funcionarios medios y también funcionarios de alto nivel, porque sabían ellos contrataban a los despachos. A más de 370 mil personas las perjudicaron con ese esquema”, añadió.

Sobre las acciones que han emprendieron pasar sancionar a estos funcionarios, dijo que hasta el momento se han interpuesto 40 denuncias penales, pero que esperan presentar más de tres mil. “Al día de hoy tenemos ya 40 demandas penales pero estamos en preparación y las vamos a ir metiendo de manera paulatina más de tres mil", subrayó.

"Porque, por ejemplo, en esto que le platico de las de los juicios masivos ahí hay 370 mil derechohabientes que perdieron su casa y eso implica una denuncia, y ya hay 160 despachos y hay funcionarios del Infonavit y hay funcionarios del Poder Judicial y hay notarios, entonces, son muchísimas las denuncias que vamos a hacer”, insistió.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/