Morena no debe parecerse al PRI porque era un partido corporativo, dice la Presidenta

En su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum llamó a Morena a no repetir las prácticas del viejo régimen y a mantener una postura ética en el partido.

Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó este lunes la importancia de la unidad dentro de Morena y la necesidad de que el partido se mantenga fiel a los principios de la Cuarta Transformación (4T).

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal afirmó que el poder no debe traducirse en ostentación ni en distinciones económicas entre militantes, sino en el compromiso con la transformación del país.

"Debemos comportarnos siempre con humildad, con honestidad, sin parafernalias vinculadas con el poder de antes", señaló.

También abordó la historia de México y la diferencia de Morena respecto al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que por décadas funcionó como un partido corporativo.

"Los otros [puntos] tienen que ver, pues, con la historia de México y lo que fue el PRI durante tantos años en nuestro país. No hay nada en Morena que se parezca a aquello, porque el PRI era un partido corporativo; es decir, las organizaciones obreras, empresariales y campesinas participaban como tales en el partido de Estado. En este caso, no. Morena tiene una afiliación individual", dijo.

No obstante, advirtió sobre la importancia de no repetir los errores del pasado. “Es importante por la historia de México ponerlo en los puntos, es decir, no caigamos en lo que fue una historia en nuestro país, que no fue buena”, mencionó al enfatizar que Morena debe mantenerse alejado de prácticas que alguna vez caracterizaron a otros partidos.

Por último, Sheinbaum sostuvo que Morena no tiene vínculo alguno con la delincuencia organizada, y que es fundamental mantener esa línea clara dentro del partido.

"No hay nada que pueda vincular a Morena con ninguna situación de delincuencia. Es un principio que debemos tomar en cuenta siempre", apuntó.

De regreso a las raíces

Ayer, la reunión del Consejo Nacional de Morena estuvo marcada por un mensaje contundente: el poder no puede ser excusa para olvidar los principios.

En una carta enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, se arremetió contra prácticas como el nepotismo, el influyentismo, el derroche y la anticipación de campañas.

La misiva, leída en voz alta ante 249 consejeros, subrayó la necesidad de mantener la esencia del movimiento y evitar que Morena se convierta en un partido de Estado. Además, Sheinbaum reiteró que el objetivo no es sólo llegar al poder, sino consolidar un proyecto con impacto social.

“No podemos olvidar de dónde venimos, de lo contrario olvidaremos a dónde vamos”, escribió la mandataria, quien aseveró que el éxito no radica en el dinero o el poder, sino en el legado de lucha por los derechos del pueblo.