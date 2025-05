Natanael Cano interpreta narcocorridos en la Feria de San Marcos pese a prohibición

Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo). El cantante Natanael Cano generó gran polémica en redes sociales al interpretar sus famosos narcocorridos durante un concierto que ofreció en la Feria Nacional de San Marcos 2025, en Aguascalientes, pese a que este tipo de contenido musical está prohibido en el estado.

La noche del 3 de mayo, el cantante sonorense inició su show con temas que evitaban la alusión a la violencia y el crimen organizado, como parte de las medidas impuestas por las autoridades estatales. Sin embargo, tras la insistencia del público, el artista decidió interpretar un par de canciones con referencias explícitas a figuras del narcotráfico y que hacen apología del delito.

“Cuerno Azulado”, “El de la Codeína”, así como “Pacas de Billetes”, que hace referencia al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, fueron los temas interpretados por el cantante de corridos tumbados, quien aprovechó la ocasión para enviar algunos mensajes a las autoridades.

En el concierto, el cantante de 24 años lanzó una serie de críticas hacia las medidas impuestas por el Gobierno, respecto a la censura de su género musical en Aguascalientes, en un acto que fue celebrado por las y los asistentes al evento, mientras causó indignación en redes sociales.

“'Cuerno' no me la tienen que pedir a mí, mi viejo. 'Cuerno' se la tienen que pedir a su Gobierno. Si tanto la quieren, hagan algo por eso. Con mucho respeto les venimos a cantar a Aguascalientes, compadre, y con mucho respeto a la gente que nos está prohibiendo cantar y demostrar nuestro arte. Hagan algo ustedes, no vengan a pedírmelo a mí aquí. [...] A mí me vale”, fueron las palabras que mencionó Natanel Cano.