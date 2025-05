Nuevos bombardeos en Gaza dejan al menos 51 muertos; suman más de 52 mil desde 2023

MADRDI, 5 de mayo (EuropaPress).- Al menos 51 personas han muerto en ataques de las Fuerzas Armadas israelíes en la Franja de Gaza desde el amanecer de este lunes, según el recuento de las autoridades sanitarias palestinas citadas por medios árabes.

En uno de los últimos incidentes han muerto al menos nueve personas y 21 más han resultado heridas en dos ataques de drones israelíes en la colina de Nuwairi y la torre de Nuwairi, al oeste del campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. El primer ataque tenía como objetivo un tuk-tuk y el segundo, un coche civil.

lsraeIis blow up a building in Gaza for gender reveal. Listen to their laughs.

This is not a redeemable culture.

Sanction, boycott, exclude.

pic.twitter.com/4A2NfWDX0R

— ADAM (@AdameMedia) May 5, 2025