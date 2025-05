…Y ahora a Claudia. El Presidente de EU está obsesionado con enviar soldados a México

Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).– La idea de Donald Trump de enviar tropas a México para enfrentar a los cárteles de la droga no es nueva. En realidad, ha manifestado ese objetivo a Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y hoy a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En todo caso, lo que ha cambiado el republicano al expresar su idea ha sido el tono, menos beligerante con los dos últimos mandatarios mexicanos.

Fue en enero de 2017, cuando Trump manifestó a Peña Nieto su intención de combatir frontalmente a los “bad hombres”, como llamaba en ese entonces a los capos de la droga. En esa ocasión, el Presidente estadounidense estaba al inicio de su primera gestión y se había confrontado con Peña Nieto al insistir en su idea de construir un muro que pagarían los mexicanos.

En esa conversación —de la que los detalles fueron publicándose de poco en poco—, Trump habló de una cooperación militar para combatir a los narcotraficantes mexicanos. Le dijo a Peña Nieto que quizás los militares mexicanos tuvieran miedo de luchar contra el narco, pero los estadounidenses no, algo que generó el rechazo de las fuerzas armadas del país. Y le advirtió que el crimen en México estaba fuera de control.

Con Enrique Peña Nieto fuera del poder en 2018, la idea de Donald Trump se mantuvo en su mente y así se lo hizo saber a Andrés Manuel López Obrador, a quien siempre se refirió como su “amigo”. Fue en noviembre de 2019, en el marco de la masacre ocurrida en Bavispe, Sonora, contra mujeres y menores de edad pertenecientes a la familia México-estadounidense LeBaron, que Trump propuso a López Obrador utilizar “un ejército para derrotar a un ejército”, para ello, dijo, con una llamada bastaría para librar una guerra contra los cárteles para eliminarlos de forma “rápida y efectiva”.

“Si México necesita o solicita ayuda para limpiar a estos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva”, escribió Trump en sus redes sociales. “El gran nuevo Presidente de México ha hecho de esto un gran asunto, ¡pero los cárteles se han vuelto tan grandes y poderosos que a veces necesitas un ejército para derrotar a un ejército!”.

This is the time for Mexico, with the help of the United States, to wage WAR on the drug cartels and wipe them off the face of the earth. We merely await a call from your great new president!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2019