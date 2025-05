Rubalcava agrede periodistas, medios, políticos. CdMx lo premia por favores políticos

Este martes se dio a conocer que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, aceptó la renuncia del Ingeniero Guillermo Calderón Aguilera a la Dirección General del Metro.

Ciudad de México, 6 de mayo (SinEmbargo).- Adrián Rubalcava Suárez, un político que a lo largo de sus dos décadas en este campo ha sido señalado e investigado por las autoridades por ordenar ataques a periodistas, medios, y opositores políticos, incluso de su propio partido, ha encontrado un nuevo acomodo dentro de Morena: el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, un sector en el que no cuenta con experiencia como evidencia su trayectoria.

Rubalcava Suárez es uno de los políticos del PRI que dejó esta fuerza política en la antesala del proceso electoral de 2024. Lo hizo por no haber sido elegido para abanderar al bloque opositor como candidato a la Jefatura de Gobierno de la capital, un cargo que ha buscado desde hace años.

No fue la primera vez que deja a un partido al no resultar electo. Hasta 2012, fue militante del hoy extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD). Cambió de colores cuando el Sol Azteca no lo postuló como candidato a Cuajimalpa, demarcación con alta relevancia económica por la presencia de los corporativos y las zonas comerciales de Santa Fe; además del área rural.

Adrián Rubalcava fue uno de los priistas que como Eruviel Ávila o Alejandro Murat se sumaron a la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo en diciembre de 2023. Su incorporación generó cuestionamientos a la 4T por sumar a un político a quien la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) exhibió en un informe como agresor de periodistas.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) abrió un expediente en 2015 en contra de Rubalcava por agresiones contra medios como SinEmbargo, Aristegui Noticias, entre otros; pero decidió, en tiempos de Enrique Peña Nieto, no avanzar en esa investigación. La Comisión Nacional de Seguridad a su vez grabó a Rubalcava, por orden de un juez federal, en el que se le captó ordenando ataques en redes sociales, no solamente contra periodistas y medios, sino también contra políticos.

Rubalcava Suárez ha sido involucrado además en diversos actos de violencia física y acusado ante la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía y de la que dependía la Fiscalía Especial, por su posible vinculación con una banda de secuestradores llamada “Los Claudios”.

“Los Claudios” es un grupo de golpeadores que operaba desde la Alcaldía Cuajimalpa y que tenía denuncias en 2014 ante la Procuraduría capitalina por la agresión a empresarios circenses. También eran acusados por extorsión y secuestro. De igual forma se sabía que intimidaban a miembros de partidos opositores al PRI en la Alcaldía.

En su trayectoria en la administración pública, Rubalcava se desempeñó en 2001 como asesor en la Dirección General Jurídica de la Delegación Álvaro Obregón y como coordinador de Verificaciones y Clausuras cuando quien estaba al frente de la demarcación era Luis Eduardo Zuno Chavira, de la coalición Partido Acción Nacional (PAN)-Verde Ecologista de México (PVEM) y quien pasó algunos años en prisión tras ser detenido en un avión propiedad de Carlos Ahumada Kurtz.

En 2005, Rubalcava Suárez cursó la maestría en Administración Pública en la Universidad Iberoamericana. Lo negó por un tiempo, pero uno de sus trabajos fue en un despacho de abogados que llevó el caso de Raúl Salinas de Gortari. De hecho, fue su yerno, cómo el propio Rubalcava lo reconocería años después. Adrián Rubalcava se decía hasta hace unos años ahijado político del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Rubalcava Suárez no sólo fue admitido en el PRI, sino que fue postulado a la demarcación en alianza con el Partido Verde, el actual aliado de Morena. Ese año de elecciones se convirtió en el único Delegado priista en el Distrito Federal.

En enero de 2015, Cuajimalpa entrañó una tragedia. Una pipa de gas explotó en el Hospital Materno Infantil y en el incendio, fallecieron cinco personas, dos de ellas bebés, y otras 73 quedaron heridas de gravedad. Debido a la desgracia, el entonces Delegado dijo que no pediría licencia para contender por un puesto de elección popular al estar cercano el proceso electoral del 7 de junio.

Para marzo, Adrián Rubalcava Suárez había cambiado de decisión y llegó a la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal. De ahí volvería a Cuajimalpa como Alcalde durante dos gestiones. Desde esa oposición, buscó ser el candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Al no ser elegido rechazó apoyar al panista Santiago Taboada y acusó al dirigente priista Alejandro Moreno Cárdenas de haberlo traicionado.

Días después se sumaría a Morena.

En un comunicado, el Gobierno capitalino describió a Adrián Rubalcava como "un administrador experimentado, con gran capacidad de liderazgo y diálogo que se ha comprometido con la ciudad y sus habitantes", aún cuando sus antecedentes apuntan a lo contrario.

El Gobierno de la CdMx indicó que Rubalcava "tiene la instrucción de continuar la modernización y renovación del Metro, y administrar con eficacia y honestidad esta institución".

El Metro es fundamental y estratégico para la movilidad de nuestra gran ciudad; seguiremos trabajando para lograr un servicio más eficiente y más seguro.