India y Paquistán, dos potencias nucleares, se disparan misiles en la frontera común

MADRID, 6 de mayo (EuropaPress).- El Ministerio de Defensa de India ha anunciado este martes una serie de ataques aéreos contra posiciones "terroristas" en Pakistán y en áreas de Jammu y Cachemira controladas por Islamabad, en medio de una cada vez mayor escalada de las tensiones tras el atentado mortal de hace dos semanas en la turística localidad de Pahalgam.

India ha justificado esta operación como una "respuesta precisa y contenida al brutal ataque terrorista de Pahalgam", que dejó 26 muertos. "Se llevaron a cabo ataques contra nueve infraestructuras terroristas en Pakistán y en los territorios de Jammu y Cachemira ocupados por Pakistán", señala el comunicado.

"Cabe destacar que ninguna instalación militar pakistaní ha sido atacada, lo que refleja la estrategia calibrada y sin escaladas de India", defiende el Ministerio de Defensa. "Esta operación subraya la determinación de India de exigir responsabilidades a los responsables", ha dicho.

Kashmir is being lit up on fire right now.

India and Pakistan are both nuclear powers.

This could get very dangerous, very quickly.

pic.twitter.com/aeq0pcoF4T

— Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) May 6, 2025