DEA incauta fentanilo, cristal, coca, dinero... y detiene a 16 del Cártel de Sinaloa

Asimismo, la Fiscal General explicó que de los 16 detenidos en dicha acción, seis se encontraban de forma irregular en Estados Unidos. Las drogas que traficaban eran distribuidas en estados como Albuquerque, Arizona, Nuevo México, Phoenix, y Utah. La funcionaria Federal destacó que los sujetos podrían ir a la prisión de Alcatraz.

🚨 AG Pam Bondi reveals the Largest Drug Seizure in US History, Dismantling a Sinaloa Cartel-run Drug and Weapons Trafficking Network in Mexico

• The DEA seized over 3M fentanyl pills

—— enough to cause 3M lethal deaths

• The DEA also seized 11.5 kilos

