El Presidente Trump dice ante Carney que el T-MEC podría ajustarse o terminar en 2026

Ciudad de México, 6 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes a su homólogo de Canadá, el Primer Ministro Mark Carney, que su país buscará renegociar el Tratado de Libre Comercio (T-MEC) para ajustarlo o para finalizarlo en 2026, pues ya no sabe si es necesario.

Carney asistió a la Casa Blanca para mejorar las relaciones de Canadá con el Gobierno de Trump y para abordar la revisión del T-MEC que está programado para realizarse junto con México en julio de 2026. Al respecto, el magnate republicano indicó que el actual tratado es un paso temporal hacia otro convenio comercial.

"T-MEC es genial para todos los países, es bueno para todos los países, tenemos una negociación en puerta para el próximo año o algo así, para ajustarlo o terminarlo”, comentó Trump.

"It's a great honor to have Prime Minister @MarkJCarney with us. A few days ago, he won a very big election in Canada. And I think Canada chose a very talented person." –President Donald J. Trump 🇺🇸🇨🇦 pic.twitter.com/1HJZlMm9tc

— The White House (@WhiteHouse) May 6, 2025