ENTREVISTA ¬ A México le conviene que haya un Papa progresista: Embajador Barranco

Ciudad de México, 6 de mayo (SinEmbargo).- Alberto Barranco Chavarría, Embajador de México ante la Santa Sede, afirmó que a nuestro país le favorecería la elección de un Papa progresista, pues de esta manera se daría continuidad al legado del Papa Francisco. El diplomático dio detalles del Cónclave que comenzará este 7 de mayo y que culminará con la elección del nuevo líder de la Iglesia católica.

Barranco explicó que este Cónclave será histórico pues contará con la participación de 113 cardenales de 71 países del mundo.

"¿Qué se espera? En primer lugar es una elección inédita. Normalmente han participado 120, ese es el tope tradicional de los cónclaves. En alguna ocasión hubo 128 y ahora serán 133 de 136 posibles, uno finalmente fue descalificado para participar, dos están enfermos, de tal manera que son 133 procedentes de 71 países. Se va a buscar quién es el personaje que pueda reunir estas características, que los hilos finalmente los pueda tener sin que en su momento sea un un reflejo del Papa anterior. Todos los papas tienen su personalidad y seguramente le va a buscar el próximo".

El Embajador mencionó que pese a los rumores y nombres que se pudieran manejar para ser el nuevo Papa, la realidad es que no existe un claro favorito. "Es muy difícil las quinielas, entiendo que hay apuestas en Nueva York, en Madrid y en Italia, pero yo creo que eso resulta superfluo porque a final de cuentas tiene que haber un discernimiento profundo de los cardenales. No niego que dentro de la iglesia hay una política y hay patadas bajo la mesa".

Alberto Barranco mencionó que los cardenales que participarán en el Cónclave tendrán una decisión muy importante en sus manos y deberán analizar a detalle cada uno de los perfiles.

"Pero sí creo que en este caso se trata de algo muy serio que debe de meditarse independientemente de quiénes son los candidatos, porque además los candidatos que han salido a la palestra, algunos de ellos ya han sido objeto de críticas en redes sociales y demás. Entonces, sí hay un proceso de golpeteo en el cual pues no necesariamente hay un ambiente cordial, pero esperemos que se dé y esperemos que finalmente se dé un Papa que tenga estas características".

