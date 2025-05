Estadounidenses y chinos eligen a Suiza para primera cita hacia un acuerdo comercial.

Ciudad de México, 6 de mayo (SinEmbargo).- El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, dio a conocer este martes que Suiza será el lugar en que Estados Unidos y China tengan una primera cita hacia un acuerdo comercial, luego de una guerra aracelaria que ha generado incertidumbre en el mundo.

Esto significa un primer compromiso público entre las dos potencias para terminar la guerra comercial iniciada por el Presidente estadounidense, Donald Trump, en su segundo periodo en la Casa Blanca y tras aplicar aduanas del 145 por ciento a productos de China.

Bessent será acompañado por Jemieson Greer, el representante comercial de Estados Unidos. De la parte de China, asistirá el Viceprimer Ministro He Lifeng, según anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático.

.@SecScottBessent: "The world has been coming to the U.S. and China has been the missing piece. I was going to be in Switzerland to negotiate with the Swiss. Turns out, the Chinese team is traveling through Europe and they will be in Switzerland also. So, we will meet on Saturday… pic.twitter.com/QJZHl98bOx

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 6, 2025