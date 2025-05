Taibo se puede expresar. No vamos a expropiar, pero que Salinas Pliego pague: Claudia

La Presidenta Sheinbaum Pardo reiteró que en su Gobierno no se censura a nadie, pero insistió en que el empresario mexicano, dueño de TV Azteca, debe pagar lo que debe.

Ciudad de México, 7 de mayo (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó este miércoles que su Gobierno contemple la nacionalización del Canal 13 de TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, en respuesta a la propuesta planteada por Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), durante el Consejo Nacional de Morena.

Al ser cuestionada sobre si está de acuerdo con que ese tipo de propuestas se discutan dentro del partido, la mandataria federal respondió que existe libertad de expresión para todos, pero aclaró que la postura de Taibo no representa la del Gobierno.

"Hay libertad de expresión y cada quien puede decir lo que quiera. También el director o el dueño de TV Azteca dice muchísimas cosas. No quiere decir que estemos de acuerdo con lo que dice Paco. No es nuestra intención lo que plantea", aclaró la titular del Ejecutivo.

Cuando se le preguntó directamente si coincidía con la idea de Taibo, respondió con firmeza: "No, no, no es la intención del Gobierno de México, ni mucho menos".

Incluso, la titular del Ejecutivo hizo un comentario crítico sobre el contenido de su televisora: "Si nosotros pusiéramos un detector de mentiras dedicado a la televisora, no acabaríamos todas las mañaneras. Es mentira tras mentira, tras mentira". Asimismo, añadió que lo que sí se exige desde su administración es que las empresas cumplan con sus obligaciones fiscales. “Lo que sí decimos es que paguen sus impuestos. Pero hay libertad de expresión”, dijo.

La Presidenta Sheinbaum Pardo concluyó su postura al dejar claro que la libertad de expresión debe aplicarse sin excepciones.

“No se puede estar de acuerdo con que haya libre expresión para unos y para otros no. O hay libertad de expresión o no la hay. Y nosotros estamos a favor de que haya libre expresión. Y él puede decir sus opiniones, tiene derecho", afirmó.

Durante el Consejo Nacional, que celebró el pasado 4 de mayo la dirigencia de Morena, Paco Ignacio Taibo II planteó la necesidad de discutir la posible nacionalización de TV Azteca "por razones de salud nacional". Aunque aclaró que no era una propuesta formal, señaló que el partido debería abrir el debate sobre este tipo de medidas.