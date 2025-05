VIDEO ¬ Nuevo spot de Kristi Noem en México pide a migrantes en EU "autodeportarse"

Ciudad de México, 7 de mayo (SinEmbargo).- Un nuevo spot de la Secretaria de Seguridad de Estados Unidos (EU), Kristi Noem, que comenzó a circular esta semana en México, llama a los migrantes en situación irregular a utilizar la aplicación CBP Home para facilitar su retorno voluntario.

Incluso, el pasado 5 de mayo, el Gobierno de EU anunció un incentivo de mil dólares (aproximadamente 20 mil pesos) y el pago del boleto de avión para migrantes en situación irregular que opten por salir del país por cuenta propia.

El anuncio, ahora doblado al español en lugar de sólo subtitulado, se presenta como una alternativa para evitar multas y sanciones. Sin embargo, es parte de una campaña previa que comenzó a difundirse el 17 de febrero y llegó incluso a la transmisión de partidos de futbol en televisión abierta en México.

Aquella difusión encendió el debate sobre una posible reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones para regular la publicidad extranjera en medios nacionales.

Tonight, I’m announcing a nationwide and international multimillion-dollar ad campaign warning illegal aliens to leave our country NOW or face deportation with the inability to return to the US. This serves as a strong warning to criminal illegal aliens to not come to America. If… pic.twitter.com/VcVgJYfSKR

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) February 18, 2025