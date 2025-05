Muchos cardenales y protocolo generan primera votación con humo negro en el Cónclave

ROMA, 7 Mayo (EuropaPress).- El elevado número de cardenales electores, un total de 133, la meditación del padre Raniero Cantalamessa, predicador emérito de la Casa Pontificia, y el propio procedimiento, "que lleva su tiempo", según han confirmado a Europa Press fuentes de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, podrían ser las causas del retraso en la fumata negra, la primera de este Cónclave.

El horario aproximado que se había indicado para esta primera fumata eran las 19:00 horas pero finalmente, el humo se ha podido ver salir de la chimenea a las 21:00 horas, dos horas después.

Las puertas de la Capilla Sixtina se cerraban a las 17:46 horas tras pronunciar el Maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias, Diego Ravelli, la fórmula latina del 'Extra Omnes' (Fuera todos).

En el interior, los 133 cardenales escucharon la meditación del padre Raniero Cantalamessa y luego comenzó la preparación y distribución de las tarjetas por parte de los maestros de ceremonias que fueron llamados a la

Capilla junto al secretario del Colegio Cardenalicio, Ilson de Jesus Montanari, y el Maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias, Diego Ravelli.

Black smoke signalled the end of the first day of the conclave at 21:00, hours after the doors of the Sistine Chapel were closed with the words, "Extra omnes" or "Everyone out."

