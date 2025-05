De los Monreal a Andrea Chávez: a quiénes les pegan nuevas reglas internas de Morena

Morena, el partido que más espacios se juega en las próximas elecciones intermedias, aprobó nuevas reglas internas para frenar el nepotismo y las campañas anticipadas, entre otros males que afectaban al movimiento en tiempos recientes, todo a partir del mandato dado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que pidió recordar los orígenes de la 4T y por qué, con qué promesas, llegó al poder.

Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).– El fin de semana pasado, luego de polémicas, señales de rebeldía y prácticas que recordaban a otra época en el país, Morena, el partido en el poder, Morena, avaló en su Consejo Nacional una batería de normas que limitan o directamente enfrentan el nepotismo, las frivolidades, el dispendio, las campañas anticipadas, el tráfico de influencias y alianzas personajes de perfiles cuestionables e incluso, acusados de haber cometido delitos.

Y lo hizo empujado precisamente por las intenciones de algunos legisladores, funcionarios y políticos que pretendían aprovechar su posición precisamente para encaminarse hacia candidaturas, sobre todo en las elecciones intermedias de 2027 en la mira, así como una clara y fuerte llamada de atención de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien precisamente puso punto final al debate con una carta enviada a los morenistas en donde reitera y expone la ideología del movimiento, llamado Cuarta Transformación (4T).

Con estas normas internas del partido avaladas, algunos actores políticos sufrirán las consecuencias. A continuación, una lista de los más destacados, quienes incluso perfilaban públicamente sus aspiraciones y que, materialmente, se han quedado sin ellas, así como aquellos que realizaron campañas anticipadas y deberán tener más cuidado si no se quieren quedar sin sus respectivas candidaturas.

El clan de los Monreal

Saúl Monreal, uno de los hermanos del Diputado Ricardo Monreal, era el principal aspirante a la gubernatura de Zacatecas, estado que el coordinador de Morena en San Lázaro ya supo ocupar. Sin embargo, no podrá participar en el proceso de 2027, al menos con el partido guinda, ya que es otro de los hermanos Monreal, David, quien ocupa actualmente la silla de Gobernador en dicho estado.

Saúl había dicho que "el que respira, aspira" a finales de febrero, luego de que el Senado reformara la propuesta de Sheinbaum de prohibir el nepotismo desde las elecciones de 2027 y lo recorriera hasta 2030. “Por el momento sí. Por supuesto, aspiro (a ser candidato). Lo he dicho siempre y lo reitero públicamente. Respeto todos los llamados, siempre apoyaré y en su momento lo vamos a definir (...) la deseo, la aspiro y voy a esperar los tiempos”, dijo en ese momento ante los micrófonos del Senado.

“Digo, respeto todos los llamados, siempre apoyaré, y en su momento lo vamos a definir, los tiempos que marque el partido (...) O sea, es una decisión del pueblo de Zacatecas, como también si fuera el caso que no participará por la voluntad del pueblo de Zacatecas”, aseveró.

Sin embargo, apenas esta semana, Saúl Monreal declaró que "desafortunadamente para mí, tengo un hermano que es Gobernador", en respuesta a lo aprobado por el Consejo Nacional de Morena. "No se me va la vida si no soy candidato, pero tampoco me voy a bajar del barco antes de tiempo", aclaró.

En una entrevista con El Universal, dijo que esperará "a ver que definen los partidos aliados, vamos a ver el proceso interno y los procesos electorales del 2027. Yo respeto al Consejo, lo respeto, su aprobación. Nosotros incluso, yo fui de los que aprobó la reforma constitucional, entonces vamos a estar muy al pendiente. Falta mucho para la definición del 2027. Todavía hay mucho trecho, estamos en el 2025 y el proceso electoral local tanto de Zacatecas como de diferentes entidades locales es hasta el 2027, entonces esperaremos a las definiciones".

Salgado Macedonio, el "toro con cerca"

Félix Salgado Macedonio, Senador morenista, intentó ser candidato a Gobernador de Guerrero en 2021, pero su campaña fue frenada por denuncias en su contra por presuntos casos de abuso y violación de mujeres en la entidad sureña. La Comisión de Honestidad y Justicia, ante la presión de colectivos y de la sociedad, decidió impedirle ser el candidato. El acuerdo político en aquel momento incluyó a su hija, Evelyn Salgado, quien fue nombrada como candidata y acabó ganando aquellas elecciones.

Pero aquel acuerdo que en ese momento era visto como una victoria pírrica para el autodenominado "toro sin cerca" se convierte ahora en su principal impedimento para ir por la elección en 2027, como había prometido Salgado Macedonio: no puede suceder a su hija según las nuevas reglas de Morena.

El Senador, que repite en su escaño, había sido, como suele ser su personalidad, bravucón en un principio. Pero claudicó después de las declaraciones de Sheinbaum sobre el tema del nepotismo, y su deseo de que aplicara en el partido desde este mismo año y no hasta 2030 como quedó establecido en el Senado.

“Es muy temprano para hablar de candidaturas, cerraré mi pico, respaldo con todo mi amor a Morena, a la 4T y a mi gran Presidenta Claudia Sheinbaum. Estoy joven y me puedo esperar hasta el 2033 y con esto cierro el capítulo”, escribió. Agregó que él es de Morena y no se irá del partido.

“Soy de Morena, no me voy de Morena, y mi amor y convicción están por encima de una ambición personal. En Guerrero, la Patria es primero. Con mi Presidenta Claudia hasta el infinito. En Guerrero la queremos, estamos con ella y listos para apoyarla con todo ante los embates de Trump. ¡Hay toro!”, finalizó.

¿Y el Partido Verde? ¿Y San Luis Potosí?

Una de las incógnitas que quedan tras la aprobación de las reformas antinepotismo en Morena es qué harán sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo. El Verde está en una posición delicada: consiguió negociar que se aplicara legalmente hasta 2030 esta prohibición, pero podría arriesgarse a quedarse sin su única gubernatura.

Y es que el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, es el único Verde en la República. Es aliado de Morena y firma siempre los desplegados junto con los gobernadores de Morena. Pero en 2027, cuando finaliza su cargo, era el momento en que la candidatura pasara a manos de su esposa, la actual Senadora Ruth González Silva.

Debido a que el Verde no firmó estas reformas internas, la legisladora y esposa del Gobernador podría presentarse como candidata del PVEM. Incluso de acuerdo con lo que dice la ley, que prohibirá estos movimientos hasta 2030. Sin embargo, en caso de ser así, Morena podría ir con su propio candidato o candidata como alternativa.

En febrero, la Senadora del Verde dijo que su trabajo estaba en la Cámara Alta, pero dejó en claro que en 2027 "lo que el pueblo decida, eso se va a hacer". "La gente en San Luis Potosí va a decidir en ese momento, en 2027 cuando haya elecciones, la gente va a decir quién va a ser su próximo gobernador o gobernadora en San Luis Potosí", dijo en entrevista con periodistas de la fuente.

¿Y los Yunes?

No aplicará en 2027, pero en 2030 el escaño ocupado por Miguel Ángel Yunes Márquez, el polémico prianista convertido a Morena una vez instaurado en su escaño el año pasado, y que ahora recibió el desprecio de Morena al intentarse afiliar al partido, se pondrá en juego.

En caso de que un Yunes busque ocupar ese lugar, ya sea su padre, el actual suplente Miguel Ángel Yunes Linares, o alguna otra figura del clan, estarán ahora sí impedidos por la ley, porque para ese año ya no será sólo cuestión de Morena, sino de la ley que les impedirá suceder en el cargo a un familiar directo.

Andrea Chávez

A la joven Senadora de Chihuahua no le pesa ningún familiar en el cargo de Gobernador. Pero sí fue uno de los principales casos que llevaron a Sheinbaum a mandar su carta a Morena y a pedir una reforma interna a los estatutos para no "desviar el camino" de la 4T.

Chávez fue acusada en los últimos meses de realizar campaña anticipada –de más de dos años– para la gubernatura de su entidad, al usar su imagen para promocionar una serie de actividades en favor de la salud de los habitantes de aquella entidad, algo que también provocó cuestionamientos sobre posibles alianzas con empresarios locales para conseguir los automóviles.

"Voy a enviar una carta a la dirigencia de Morena porque creo que tiene que haber reglas. No se debe adelantar nada", dijo en Palacio Nacional la Presidenta a principios de abril, ante este caso. "No es ninguna orden. No. Es una sugerencia, de una militante bajo licencia de Morena, de ciertas reglas que tiene que poner Morena para que nadie se adelante a nada. Eso yo creo que es importante. Lo he pensado. Ahora lo hago público. Creo que no se lo había platicado a nadie, pero creo que vale la pena poner ciertas reglas dentro del Consejo Nacional de Morena para cualquiera que legítimamente quiera participar en una elección que se va a dar, pero hasta el 2027", agregó Sheinbaum.

Chávez no esperó a la reunión del Consejo Nacional morenista, y terminó con sus actividades a partir de las declaraciones de la mandataria mexicana. "Si eso tranquiliza a los pitufos de la aldea que nos están quitando el derecho de acceder a la salud en el estado de Chihuahua, con todo el gusto del mundo, claro que sí", respondió con soberbia a la pregunta de si había cesado su promoción personal.

